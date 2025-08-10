Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

"¿Cómo suenas tu nariz? Hacerlo de forma incorrecta puede estar dañando tu cuerpo. Seguro que pensabas que es algo simple, pero si lo hacemos mal puede tener más problemas de los que imaginas", explica Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok.

Y es que, según el experto, "cuando te suenas demasiado fuerte o tapas ambos orificios de la nariz al mismo tiempo, creas una presión excesiva en los senos paranasales. Esto puede empujar el moco hacia conductos internos llevando bacterias a lugares donde no deberían estar, como los oídos o los senos paranasales profundos", dice el médico.

"Esto puede causar infecciones, inflamación o incluso dolor de cabeza o de rostro. La forma correcta de realizarlo es taparse únicamente una fosa nasal y realizar una presión moderada. Si tienes mucha congestión, usa un enjuague de suero salino antes de sonarte la nariz", indica.

"Esto ayuda a limpiar y reduce el riesgo de daños. Y como esta, seguro que estás haciendo muchas cosas mal. Así que sígueme para mejorar tu salud con consejos prácticos", concluye.