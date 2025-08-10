Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

Este hábito tan cotidiano podría entrañar riesgos si no lo haces de forma correcta

Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

Roberto González

"¿Cómo suenas tu nariz? Hacerlo de forma incorrecta puede estar dañando tu cuerpo. Seguro que pensabas que es algo simple, pero si lo hacemos mal puede tener más problemas de los que imaginas", explica Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo que ha compartido en su perfil de TikTok.

Y es que, según el experto, "cuando te suenas demasiado fuerte o tapas ambos orificios de la nariz al mismo tiempo, creas una presión excesiva en los senos paranasales. Esto puede empujar el moco hacia conductos internos llevando bacterias a lugares donde no deberían estar, como los oídos o los senos paranasales profundos", dice el médico.

@dr.alexandreolmos Sonarte la nariz parece algo simple y cotidiano, pero hacerlo mal puede causar más problemas de los que imaginas. Desde pequeños nos enseñaron a hacerlo, pero… ¿y si te digo que podrías estar haciéndolo mal todo este tiempo? 💡Esto es lo que pasa cuando te suenas mal: 1️⃣ Si te suenas muy fuerte o tapas ambos orificios, generas una presión excesiva en los senos paranasales. 2️⃣ Esta presión puede empujar moco (y bacterias) hacia conductos internos, como los oídos o los senos paranasales profundos, lo que puede causar infecciones e inflamación. 🤕 3️⃣ Incluso puedes experimentar dolores en la cabeza o el rostro debido a la acumulación de presión y bacterias. ✅ La forma correcta de sonarte la nariz: Tapa un solo orificio a la vez y aplica una presión moderada. Si tienes mucha congestión, usa un enjuague nasal con solución salina antes de sonarte. Esto ayuda a limpiar y reduce el riesgo de infecciones. ⚠️Un simple cambio en tu rutina puede marcar la diferencia en tu salud. Sígueme para descubrir más consejos prácticos que mejorarán tu salud día a día!!! #habitossaludables #salud #bienestarpersonal #doctor ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"Esto puede causar infecciones, inflamación o incluso dolor de cabeza o de rostro. La forma correcta de realizarlo es taparse únicamente una fosa nasal y realizar una presión moderada. Si tienes mucha congestión, usa un enjuague de suero salino antes de sonarte la nariz", indica.

Noticias relacionadas y más

"Esto ayuda a limpiar y reduce el riesgo de daños. Y como esta, seguro que estás haciendo muchas cosas mal. Así que sígueme para mejorar tu salud con consejos prácticos", concluye.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La 'reina de los mares' sale gigante en Tazones: 'No había visto una tan enorme en mi vida
  2. Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
  3. Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
  4. El 'boom' turístico de Avilés llena bares y terrazas, pero los hosteleros advierten: 'El auge de visitantes no se traduce en más ingresos
  5. Alerta en el entorno de la estación de Renfe de Oviedo por un aparatoso incendio en los garajes de las torres de la Losa
  6. Ahora sí: la Aemet incluye a Asturias en su alerta por calor para este día (y coincide con un gran fiesta)
  7. El terrible susto de una asturiana que pilló a los ladrones que marcan las casas: 'Escuché ruidos y vi una linterna, pensé que entraban
  8. EN DIRECTO: Sigue la 87ª edición del Descenso Internacional del Sella y la fiesta de Les Piragües

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía

Un terremoto de magnitud 6,1 sacude el noroeste de Turquía

Alergia al sudor: cómo saber si la padezco, por qué aparece en verano y el mejor tratamiento

Alergia al sudor: cómo saber si la padezco, por qué aparece en verano y el mejor tratamiento

Víctor González gana el XXI Memorial José, Pablo y Luis Villar de bolo palma en Suarías

Víctor González gana el XXI Memorial José, Pablo y Luis Villar de bolo palma en Suarías

Así se vivió la procesión de los santucos en Porrúa

Así se vivió la procesión de los santucos en Porrúa

Siete menores marroquíes entran a nado en Ceuta en plena saturación del sistema de acogida

Siete menores marroquíes entran a nado en Ceuta en plena saturación del sistema de acogida

Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

Dolor de cabeza, acumulación de bacterias e infecciones: las consecuencias que tiene para tu salud sonarse mal la nariz

La sorprendente estampa de Barro (Llanes): un coche aparece totalmente volcado en un parking junto a la playa

La sorprendente estampa de Barro (Llanes): un coche aparece totalmente volcado en un parking junto a la playa

Odeh Hadalin, el activista palestino asesinado por un colono israelí en Masafer Yatta, grabó su muerte

Odeh Hadalin, el activista palestino asesinado por un colono israelí en Masafer Yatta, grabó su muerte
Tracking Pixel Contents