¿Y si tu pasta de dientes afectara a tu salud? Los daños que pueden provocar en tu tiroides y cómo elegir una alternativa segura

Lavarse los dientes tres veces al día, al menos, es uno de los hábitos clave para cuidar de nuestra salud bucodental. Sin embargo, ¿podría esto entrañar algún riesgo para el organismo? Alexandre Olmos, médico internista, ha compartido vía vídeo de TikTok las consecuencias que los dentífricos podrían tener sobre la tiroides y el sistema endocrino.

"No voy a decir que dejes de cuidarte los dientes, pero escucha todo lo que esta pasta puede hacer sobre tu salud para que lo tengas en cuenta. Muchas pastas dentales contienen químicos como el triclosan, que puede interferir con tu sistema endocrino, especialmente con la glándula tiroides, que regula funciones vitales en tu cuerpo", explica.

"Funciones como la temperatura corporal, la energía, el ritmo cardíaco, el aumento de peso, la fertilidad, la producción de hormonas, entre muchísimas otras funciones muy importantes", añade el médico.

"Por eso te voy a dar dos alternativas a la hora de cepillarte los dientes. Primero, busca marcas con ingredientes seguros como el bicarbonato de sodio, el aceite de coco, carbón activado y aceites esenciales como la menta o el árbol de té", cuenta Olmos.

Pasta de dientes casera

"Y segundo, aquí te dejo una receta casera para que hagas tu pasta dental. 2 cucharadas de aceite de coco, que es un antibacteriano natural. 1 cucharada de bicarbonato de sodio, para una limpieza suave. Y de 5 a 10 gotas de aceite esencial de menta, para darle frescor. Mezcla bien y úsala como tu pasta convencional. Es segura, efectiva y fácil de preparar", recalca el experto.