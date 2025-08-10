Piel enrojecida, aumento de la temperatura e irritabilidad: las señales que indican que tu hijo está sufriendo un golpe de calor

La ola de calor que aún estamos sufriendo está dejando tras de sí un gran número de asistencias médicas por golpes de calor. Algo que puede afectar a cualquiera pero cuyo riesgo se puede minimizar siguiendo unas sencillas instrucciones.

Sin embargo, si ya es tarde y crees que tus hijos o alguna persona de tu entorno está sufriendo esta afección, estos son los síntomas a los que debes prestar atención, según Lucía Galán, de Lucía mi pediatra.

"Hace mucho calor, cada vez que encendemos el móvil nos salen alertas de temperaturas muy elevadas. ¿Cómo puedo saber que mi hijo está sufriendo un golpe de calor? O mi pareja o mi padre. En los bebés pequeñitos, pues piel enrojecida, muy caliente, aumento de temperatura, pueden tener fiebre sin un origen infeccioso, 38, 38 y medio, 39, 39 y medio, 40", indica la experta.

"Los bebés pueden estar muy irritables, muy llorones o todo lo contrario, pueden tener una tendencia al sueño, pocos reactivos, sin ganas de comer, con vómitos, a veces también lo que tienen es taquicardia, les ponemos la mano en el pecho y notamos que el corazón va muy deprisa y están decaídos, abatidos y los padres, las madres lo identifican claramente porque dicen no sé lo que le pasa al bebé pero este no es mi hijo. Esto es una emergencia", señala la pediatra.

"Hay que poner al bebé en un lugar fresco, quitarle ropa, refrescarle con agua si puede ser, si está consciente, por supuesto, ofrecerle ya sea lactancia materna o fórmulas artificiales si no toma lactancia materna, pero sobre todo buscar asistencia médica. En los niños, en los adolescentes y en los adultos, los síntomas son muy similares", cuenta.

"Aumento de la temperatura, tienen fiebre, tengo 38,5, 39, no hay una causa infecciosa, dolor de cabeza, sensación de mareo, de inestabilidad, a veces confusión, náuseas, vómitos, debilidad muscular, taquicardia, sensación incluso a veces de que les cuesta respirar, síntomas neurológicos", añade la experta.

"Igualmente esto es una urgencia, hay que buscar ayuda médica, hay que retirar al niño, al adolescente o al adulto de la fuente de calor, buscar una sombra, un lugar fresco. Si está consciente, ofrecerle beber agua, refrescar el cuerpo con agua y, como os digo, buscar un centro sanitario cercano para que pueda ser atendido".

Pero, en casos extremos y en casos graves "pueden tener pérdida de conocimiento, convulsiones y hasta muerte. Así que ya lo sabemos, sin intención ninguna de que esto alarme a nadie, pero los golpes de calor están presentes todos los años en esta época del año. Así que precaución y ante la duda consultad", concluye Lucía Galán.