Desde problemas digestivos a hormonales: lo que la apariencia de tu lengua dice de tu salud

El estado de tu lengua podría revelar desde problemas digestivos, deficiencias nutricionales e incluso, desequilibrios hormonales. Así lo indica Alexandre Olmos, médico internista a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

En este el médico detalla lo que puede suponer para tu salud que tu lengua presente un color blanquecino o esté agrietada.

"Acércate ya a tu espejo y mira cómo tienes la lengua. La lengua es una de las mejores formas para saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. No sólo refleja tu higiene, también puede revelar problemas digestivos, deficiencias nutricionales y hasta desequilibrios hormonales", explica el médico.

"Si notas que tu lengua está blanca o con una capa espesa, esto puede indicar desequilibrios en tu microbiota o problemas digestivos como la candidiasis o acumulación de toxinas", cuenta.

#microbiota #deficienciasnutricionales #epigenética #bienestar #salud ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos 👅 Mira tu lengua ahora mismo… ¿Notas algo extraño? Tu lengua no solo refleja tu higiene, sino que puede revelar problemas digestivos, nutricionales y hormonales que ni siquiera sabías que tenías. 🔹 Blanca o con capa espesa → Puede indicar problemas en la microbiota intestinal o acumulación de toxinas. 🔹 Con grietas o muy seca → Posible deficiencia de vitaminas del grupo B o deshidratación. 🔹 Con marcas en los bordes → Podría ser inflamación intestinal o retención de líquidos. 🔹 Rojo intenso → Puede señalar déficit de hierro o problemas hepáticos. 🧠 Tu lengua habla más de tu salud de lo que crees. Recuerda que si quieres saber con mayor exactitud lo que sucede dentro de tu cuerpo, la mejor solución es realizarte un test epigenético. Ingresa al link de mi perfil si quieres obtenerlo! Comenta cómo está tu lengua y sígueme para aprender más sobre tu salud de manera práctica. 🔥💡 #saludintestinal

"Si tu lengua tiene grietas o está muy seca, esto podría indicar deficiencias de vitaminas del grupo B o deshidratación", añade.

"Si ves marcas en los bordes, como si estuviera hinchada, podría estar asociado a inflamación intestinal o retención de líquidos".

Y por último, "si tu lengua tiene un color rojo muy intenso, esto podría deberse a una deficiencia de hierro o a problemas hepáticos", concluye Olmos.