Desde problemas digestivos a hormonales: lo que la apariencia de tu lengua dice de tu salud
El médico Alexandre Olmos, explica cómo el aspecto de tu lengua puede revelar datos insospechados de tu estado de salud
El estado de tu lengua podría revelar desde problemas digestivos, deficiencias nutricionales e incluso, desequilibrios hormonales. Así lo indica Alexandre Olmos, médico internista a través de un vídeo publicado en su perfil de TikTok.
En este el médico detalla lo que puede suponer para tu salud que tu lengua presente un color blanquecino o esté agrietada.
"Acércate ya a tu espejo y mira cómo tienes la lengua. La lengua es una de las mejores formas para saber qué está pasando dentro de tu cuerpo. No sólo refleja tu higiene, también puede revelar problemas digestivos, deficiencias nutricionales y hasta desequilibrios hormonales", explica el médico.
"Si notas que tu lengua está blanca o con una capa espesa, esto puede indicar desequilibrios en tu microbiota o problemas digestivos como la candidiasis o acumulación de toxinas", cuenta.
"Si tu lengua tiene grietas o está muy seca, esto podría indicar deficiencias de vitaminas del grupo B o deshidratación", añade.
"Si ves marcas en los bordes, como si estuviera hinchada, podría estar asociado a inflamación intestinal o retención de líquidos".
Y por último, "si tu lengua tiene un color rojo muy intenso, esto podría deberse a una deficiencia de hierro o a problemas hepáticos", concluye Olmos.
