Si haces estas tres cosas justo antes de dormir, tu cuerpo no se está recuperando, está sobreviviendo: la rutina que debes seguir si quieres vivir más y mejor

Lo que haces justo antes de irte a dormir condiciona enormemente cómo va ser tu descanso. Las cenas pesadas o estar enganchado a las pantallas minutos antes de ir a la cama son dos de las cosas que los expertos recomiendan evitar.

Y es que lo ideal es bajar pulsaciones y prepararse para que el cuerpo entre en reposo y tener así un sueño de calida. Sobre esto ha hablado el médico Alexandre Olmos, quien en su perfil de TikTok ha compartido la rutina de noche que debes seguir si quieres obtener todos los beneficios de un buen descanso.

"Tu rutina nocturna puede ser tu medicina o tu veneno. Mucha gente cree que dormir es suficiente, pero si cenas tarde, te expones a pantallas hasta el último minuto y te acuestas con la cabeza acelerada, tu cuerpo no descansa, solo sobrevive", indica el experto.

"Cuando comes justo antes de dormir, el sistema digestivo sigue trabajando durante la noche, eso interrumpe los procesos naturales de regeneración celular y desintoxicación. Además, la luz fuerte de pantallas altera tu ritmo circadiano, baja la melatonina y empeora tu sueño profundo", cuenta Olmos.

💤 ¿Tu rutina nocturna te está curando… o enfermando sin que lo sepas? Dormir no es lo mismo que descansar.Si cenas tarde, estás con pantallas hasta el último segundo y te acuestas con la cabeza acelerada… tu cuerpo no se recupera: solo sobrevive. Tu longevidad empieza cuando entiendes que el descanso también se entrena. 👉🏼 Guarda este vídeo para empezar hoy mismo a cambiar tu rutina nocturna.

El resultado es "más inflamación, menor producción hormonal, pérdida de energía y envejecimiento acelerado. Cambios simples en tu rutina pueden darte más años de vida y mejor calidad. Por ejemplo, cenar al menos dos horas antes de dormir, apagar pantallas y usar luz tenue en casa y crear una rutina de descanso que le diga a tu cuerpo, es hora de reparar. Tu longevidad no se construye en el gimnasio, se construye en la forma en que te preparas para dormir cada noche", señala el experto.