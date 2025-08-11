Aumenta el consumo de esta grasa si quieres rejuvenecer hasta 5 años: los alimentos que debes incluir en tu dieta para notar el cambio definitivo

Alexandre Olmos, médico internista, explica cómo reducir tu edad biológica con este cambio en tu alimentación

Roberto González

Mantenernos jóvenes es algo que nos gustaría conseguir a todos y aunque frenar el paso del tiempo es tarea casi imposible, se puden reducir sus estragos con unos cambios simples en nuestra rutina diaria.

Unos cambios que empiezan en la alimentación, por ejemplo, aumentando el consumo de alimentos ricos en ácidos grasos y Omega 3. Así lo explica Alexandre Olmos, médico internista en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

"Este simple tip te reduce al menos 5 años de vida. Según mi experiencia, la mayoría de las personas cree que para mejorar su salud ha de realizar cambios extremos, dietas extremas o tratamientos innecesarios. Pero es mucho más sencillo", cuenta el médico.

@dr.alexandreolmos Reducir tu edad biológica no tiene por qué ser complicado🧬 Soy el Dr. Alexandre Olmos, y quiero mostrarte cómo un simple ajuste puede ayudarte a vivir más años y con mejor calidad de vida: aumentar tu consumo de omega-3. Los ácidos grasos omega-3 no solo protegen el corazón, sino que también activan genes que promueven la longevidad y ayudan a reparar tus células. Al mismo tiempo, desactivan los genes asociados con la inflamación y el envejecimiento. Este pequeño cambio puede tener un gran impacto en tu salud. Incorpora alimentos ricos en omega-3, como el salmón, las nueces y el aceite de linaza, y empieza a cuidar tu cuerpo desde adentro. Pequeños cambios hoy, grandes beneficios para el futuro. 🌱 Sígueme para aprender más formas sencillas de mejorar tu salud y alcanzar una longevidad óptima. 💬 #envejecimientosaludable #salud #genetica #habitossaludables ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"Reducir tu edad biológica es posible ajustando este simple hábito aumenta el consumo de ácidos grasos especialmente los omega 3 este tipo de ácido graso tiene propiedades antiinflamatorias que no sólo mejoran tu salud cardiovascular sino que también te ayudan a proteger y reparar las células a nivel epigenético", indica el experto.

"Investigaciones han mostrado que los omega 3 pueden activar genes que promueven la longevidad y salud metabólica desactivando aquellos asociados con la inflamación y el envejecimiento. Este tipo de ácidos grasos puedes encontrarlos en alimentos como el salmón, las nueces y las semillas de chía", añade el médico .

