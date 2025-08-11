Si usas auriculares a diario, podrías perder audición en solo 5 minutos
El médico Alexandre Olmos advierte de los riesgos de abusar de estos dispositivos
"Si usas o has usado auriculares, este vídeo no te va a gustar. Hoy en día muchas personas no saben salir de su casa sin los auriculares, pero muy pocos saben que el uso de auriculares puede generar un daño irreversible en el oído, ya que puede dañar las células ciliadas del oído interno, esenciales para la audición", cuenta Alexandre Olmos, médico internista, en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.
"De hecho, estudios muestran que el 13% de los adolescentes y el 17% de los adultos jóvenes presentan pérdida auditiva causada por el ruido. El problema está en el volumen y la exposición constante", advierte.
"A partir de los 85 decibelios, el sonido empieza a ser peligroso para el oído y si escuchas música a este volumen durante más de 8 horas, puedes estar dañando tu audición sin darte cuenta", añade.
"Pero lo más preocupante es que muchos auriculares pueden llegar hasta 110 decibelios y a ese nivel el daño puede producirse en menos de 5 minutos", advierte.
¿Cómo evitamos ese daño?
"Primero, cuida el volumen. Manténlo por debajo del 60% de la capacidad máxima de tus auriculares. Segundo, limita su tiempo de uso. No lo utilices más de 60 minutos seguidos al volumen que te he dicho", recalca.
"Y tercero, como consejo, usa auriculares con cancelación de ruido. Esto reduce la necesidad de subir el volumen en ambientes ruidosos. Cuidar tu audición ahora es clave para no lamentarlo en el futuro", subraya el médico.
