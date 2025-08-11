Blanca García-Orea, nutricionista: "El hígado de bacalao es uno de los mejores superalimentos"
Este alimento cuida tu tiroides y aporta un cóctel de nutrientes esenciales
No hay alimentos ni batidos milagrosos, pero si hay un chupito que podría cosiderarse milagroso si se tiene en cuenta la cantidad de beneficios que aporta y lo poco que cuesta hacerlo. Son tres ingredientes básicos a cambio de un efecto antiinflamatorio muy potente.La nutricionista Blanca García-Orea es una de las más populares en redes sociales. Ha sabido transmitir de forma fácil y clara los conceptos básicos sobre alimentación y eso le ha procurado una legión de seguidores que sigun sus consejos y compran sus libros. Blanca aporta consejos para comer mejor y cuidar de la salud intestinal.
Repleto de vitaminas y minerales clave, el hígado de bacalao ha empeazo a destacar en la (cada vez más grande) lista de superalimentos. Su valor nutricional lo convierte en un aliado para mantener la salud de la tiroides y favorecer el equilibrio hormonal, tanto en personas con hipotiroidismo como en quienes quieren preservar el buen funcionamiento de esta glándula. Así los explica en sus redes sociales la nutricionista Blanca García-Orea, toda una experta que trata de ayudar a la gente a comer mejor y a cuidar de su salud intestinal.
Este alimento concentra una combinación única de nutrientes:
- Omega 3: ácidos grasos esenciales que reducen la inflamación y protegen la salud cardiovascular.
- Vitamina D: clave para la absorción de calcio y el sistema inmunitario.
- Vitamina A: fundamental para la visión, la piel y las mucosas.
- Selenio: antioxidante que protege las células y participa en el metabolismo tiroideo.
- Yodo: elemento imprescindible para la producción de hormonas tiroideas.
- Vitaminas del grupo B: esenciales para el metabolismo energético y la función neurológica.
Cómo elegirlo bien
Aunque su perfil nutricional es muy potente, no todos los productos del mercado ofrecen la misma calidad. Es importante revisar la etiqueta y comprobar que el hígado de bacalao venga acompañado únicamente de ingredientes simples (como aceite, sal y, en ocasiones, especias naturales), evitando aditivos innecesarios.
Consumido con moderación, puede ser una excelente herramienta para reforzar la dieta y aportar un extra de energía, vitalidad y salud hormonal.
