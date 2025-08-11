Las dolorosas lesiones que los polvos de talco podrían provocar a tu bebé y por lo que los profesionales no los recomiendan

¿Para el prurito rojo de los bebés y las irritaciones del pañal lo mejor los polvos de talco? Lucía Galán, perdiatra, lo tiene claro y la respuesta a esta pregunta es "no, no stán recomendados los polvos de talco en los bebés y mucho menos si tienen una herida abierta", cuenta la experta.

"Porque es verdad que el talco tiene un efecto astringente, seca, es secante. Pero ¿qué ocurre? Cuando hay heridas abiertas en la zona del pañal, que además son pieles muy inmaduras porque estamos hablando de bebés muy pequeños, pues las micropartículas de talco se pueden filtrar dentro de esa herida", añade la pediatra.

"El organismo, en un intento de expulsar esas micropartículas que no dejan de ser cuerpos extraños para nuestro organismo, pues a veces se forman unas colecciones que llegan a ser auténticos abscesos que en ocasiones hay que drenar, en ocasiones hay que poner antibiótico oral a los bebés y además son bastante dolorosas esas lesiones", explica.

"Así que esto os lo digo porque justo la semana pasada vi un bebé con un absceso que tuvimos que mandar al cirujano pediátrico por ese motivo, porque había que drenarlo y pues hablando con los padres, pues comentaban que ellos habitualmente echaban polvitos de talco en el culete y tenía bastantes heriditas y esto es lo que había ocurrido", dice la experta.

Por ello, "está desaconsejado los polvos de talco en los bebés, menos aún si tienen heridas abiertas", concluye.