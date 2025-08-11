Las importantes razones por las que deberías desterrar el gluten de tu dieta (aunque no seas celiaco)
Este alimento, a pesar de ser una de las bases de nuestra dieta, conviene ser consumido en escasas cantidades
"El ser humano desde hace 10.000 años tiene al trigo y al gluten como la principal fuente de alimentación y hasta ahora había estado todo bien. Entonces, ¿por qué ahora el gluten es una de las peores cosas que puedes comer? ¿Qué es lo que ha cambiado? El pan de nuestros abuelos no es el mismo que el de ahora".
Para dar respuesta a estas y otras cuestiones, el médico Alexandre Olmos ha compartido un vídeo en su perfil de TikTok en el que explica por qué consumir gluten de forma regular puede acabar pasando factura a nuestra salud.
"Antes el trigo se cultivaba de forma más natural, contenía menos gluten y más nutrientes, pero hoy en día el trigo ha sido modificado para crecer de forma más rápida y resistir plagas, lo que ha cambiado su composición por completo. De hecho, el moderno tiene hasta 40 veces más gluten que el de hace un siglo y esto no solo afecta a personas intolerantes, sino a todos", añade el médico.
"El exceso de gluten daña la barrera intestinal, aumentando la inflamación y favoreciendo los desequilibrios en el microbioma. Esto puede desencadenar en problemas digestivos, cansancio y hasta enfermedades autoinmunes", cuenta Olmos.
"Además, el trigo de hoy es altamente procesado y combinado con químicos, lo que hace que suba la glucosa en sangre casi igual que el azúcar refinado. Si quieres cuidar tu salud digestiva, reduce el consumo de trigo moderno y opta por opciones como la pasta de legumbres de calidad que no contiene gluten o panes de masa madre que se han fermentado correctamente y son fáciles de digerir", concluye el médico.
- Conmoción en el oviedismo por la muerte del joven hincha Álvaro Carrio tras volcar con su coche en la autovía
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- Gran boda televisiva en Oviedo: el amor de Álvaro y Marina derriba la feroz competencia entre Telecinco y Antena 3
- Dimite el alcalde de Llanera, el socialista Gerardo Sanz, tras diez años en la Alcaldía
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- La afición del Real Oviedo llora la pérdida de Álvaro Carrio, aficionado azul muy querido: “Descanse en paz, te echaremos de menos”
- El turismo en Oviedo viene para quedarse (literalmente): lo que dicen quienes visitan la capital, que llenarán el 90% de los hoteles
- Rodrigo Cuevas la lía en el Prestoso: el nuevo 'Jefe' del festival indie