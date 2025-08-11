Este es el momento del día en el que no debes ducharte nuca si quieres cuidar de tu salud digestiva

Alexandre Olmos explica las consecuencias que puede tener para tu salud este sencillo gesto

Empezar el día o acabarlo con una buena ducha es un hábito necesario que siempre sienta bien, sin embargo, ¿qué pasa si decides hacerlo después de comer? Según los expertos, esto está contraindicado por sus consecuencias negativas para la salud digestiva.

No te duches nunca después de comer. Aunque puede parecer inofensivo, ducharse después de comer puede estar alterando procesos importantes de tu cuerpo y no necesariamente para bien", indica Alexandre Olmos, médico internista.

"Cuando te duchas después de comer, especialmente con agua caliente, tu cuerpo dirige la sangre hacia la piel para regular la temperatura", añade el experto.

"Esto reduce el flujo de tu sistema digestivo y ralentiza la digestión, lo cual puede generar pesadez o incluso malestar", apunta Olmos.

"Con menos sangre trabajando en tu sistema digestivo, el proceso se hace mucho menos eficiente, lo que puede aumentar el riesgo de acidez y evitar la absorción de nutrientes. Para cuidar tu salud digestiva, al menos espera 30 minutos antes de ducharte, permitiendo que tu cuerpo acabe lo que empezó", concluye el médico.

