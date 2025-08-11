Estás tomando mal los vitaminas y no lo sabías, este es el momento en que tienes que hacerlo
Hay un momento perfecto para tomar los complementos
Si tomas vitaminas u otros complementos, quizás no lo estás haciendo del todo bien. Y es que hay un momento perfecto para tomarlos y que cumplan con su función al 100%.
Así lo cuenta la farmacéutica de Tik Tok Claudia L. Vega, señalando que el mejor momento para tomar la vitamina C es "en ayunas si estás tomando levotiroxina o eutirox y si no, a cualquier hora del día con el estómago lleno".
En el caso del omega 3, "mejor con comida, porque es un ácido graso y se absorbe mejor". En cuanto al magnesio, "45 minutos antes de irte a dormir porque aparte de ayudarte en la recuperación muscular, te ayuda a descansar mejor"
La vitamina D hay que tomarla "con alimentos ricos en grasa porque es una vitamina liposolube y así se absorbe mejor". En el caso del hierro, "en ayunas y se absorbe mejor si lo tomas con vitamina C".
Creatina
Por último, la creatina debe tomarse "antes del entrenamiento para mejorar tu rendimiento o después para mejorar su absorción, pero lo importate es tomala todos los días y ser constante para notar sus beneficios"
