Estás tomando mal los vitaminas y no lo sabías, este es el momento en que tienes que hacerlo

Si tomas vitaminas u otros complementos, quizás no lo estás haciendo del todo bien. Y es que hay un momento perfecto para tomarlos y que cumplan con su función al 100%.

Así lo cuenta la farmacéutica de Tik Tok Claudia L. Vega, señalando que el mejor momento para tomar la vitamina C es "en ayunas si estás tomando levotiroxina o eutirox y si no, a cualquier hora del día con el estómago lleno".

En el caso del omega 3, "mejor con comida, porque es un ácido graso y se absorbe mejor". En cuanto al magnesio, "45 minutos antes de irte a dormir porque aparte de ayudarte en la recuperación muscular, te ayuda a descansar mejor"

La vitamina D hay que tomarla "con alimentos ricos en grasa porque es una vitamina liposolube y así se absorbe mejor". En el caso del hierro, "en ayunas y se absorbe mejor si lo tomas con vitamina C".

Creatina

Por último, la creatina debe tomarse "antes del entrenamiento para mejorar tu rendimiento o después para mejorar su absorción, pero lo importate es tomala todos los días y ser constante para notar sus beneficios"