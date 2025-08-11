Esta es la última tendencia en tratamientos estéticos: "Estamos volviendo atrás"
Hay un importante cambio con respecto a lo que se hacía hasta ahora
¿Sabías que hay una nueva tendencia en tratamientos estéticos? Y es que se está dando un importante cambio con respecto a lo que se hacía hasta ahora: "Estamos volviendo atrás".
Lo cuenta la dermatóloga Ana Molina, quien explica que "durante años, los tratamientos estéticos fueron sinónimo de exceso". Sin embargo, "hoy, estamos volviendo a lo esencial: naturalidad, criterio y profesionalismo".
Y es que, "los tratamientos ya no se hacen 'porque sí', sino con cabeza, con planes personalizados y por manos expertas". En este sentido, la doctora recomienda elegir "un médico especializado".
La dermatóloga Ana Molina advierte sobre el uso de esponjas en la higiene diaria y asegura que no son necesarias. "Las esponjas, en realidad, tienden a acumular bacterias y pueden llegar a dañar la piel al rasparla", explica la especialista. Aunque es un accesorio común en la ducha, su uso no está recomendado por muchos expertos en dermatología.
Molina insiste en que no es necesario frotar con fuerza la piel para estar limpio: “Con lavar bien las zonas donde se genera más olor, como las axilas, los genitales o los pies, es suficiente. Para el resto del cuerpo, dejar que el agua y la espuma del gel corran sobre la piel cumple perfectamente su función”.
Creencia habitual
Además, desmiente una creencia habitual: que cuanto más espuma haga un gel, más limpieza ofrece. “Esto es solo una sensación. La espuma tiene más que ver con la experiencia sensorial que con la eficacia limpiadora. Pensar que más espuma equivale a mayor limpieza es un error”, recalca.
