¿Qué es la alienación facial?: Una obsesión que te puede acabar pasando factura

Así van las tendencias en estética

¿Qué es la alienación facial?: Una obsesión que te puede acabar pasando factura

¿Sabes lo que es la alineación facial? Pues se trata de una obsesión que te puede acabar pasando factura.

Y es que, como señala la dermatóloga Ana Molina, la alineación facial es "la obsesión por 'mejorar' rasgos que ya eran bellos, caemos en la trampa de la hiperproyección". Esto supone "pómulos inflados, labios desproporcionados y mandíbulas afiladas hasta el exceso".

El resultado de esta tendencia en estética es "caras irreconocibles, idénticas entre sí, alejadas de la naturalidad y la identidad original". Sin embargo, para la dermatóloga, "no todo lo que puede mejorarse, debe alterarse; no todo lo que vemos en tendencia es belleza real".

En su opinión, "la armonía no se fuerza, se respeta".

@dr.anamolina

👽 De rostros reales a caras alienígenas En la obsesión por "mejorar" rasgos que ya eran bellos, caemos en la trampa de la hiperproyección: pómulos inflados, labios desproporcionados, mandíbulas afiladas hasta el exceso. El resultado: caras irreconocibles, idénticas entre sí, alejadas de la naturalidad y la identidad original. No todo lo que puede mejorarse, debe alterarse. No todo lo que vemos en tendencia es belleza real. La armonía no se fuerza. Se respeta.

♬ original sound - Dra. Ana Molina

Con el verano no solo llegan las altas temperaturas y las jornadas al aire libre, sino también una mayor exposición al sol. Sin embargo, hay un fenómeno que pasa desapercibido para muchas personas: durante esta época, las arrugas parecen mejorar. Así lo explica la dermatóloga Ana Molina.

Según detalla, esta percepción es cierta, aunque engañosa. "Mucha gente me dice: 'en verano me noto la piel mejor, con menos manchas y menos arrugas'. Pero en realidad, se trata de un efecto óptico", comenta Molina. La razón es que el bronceado oscurece la piel, lo que ayuda a disimular imperfecciones como manchas o marcas de acné, funcionando como una especie de maquillaje temporal. Además, la exposición solar provoca una leve inflamación cutánea que, al hinchar un poco la piel, suaviza visualmente las arrugas.

Peligrosa

No obstante, la experta advierte que esta mejora aparente es solo momentánea y puede ser peligrosa. "Aunque la piel luzca mejor, en realidad está sufriendo. Está inflamada, se está quemando, y eso conlleva la destrucción de fibras de colágeno y elastina", explica. Por eso, una vez que desaparece ese efecto ilusorio del verano, la piel suele mostrar más arrugas, manchas y signos de daño solar acumulado.

