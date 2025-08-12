Alimentos ricos en azúcares, proteína en polvo o chocolate: lo que la ciencia dice de estos alimentos si tienes acné

¿Puedes eliminar el acné solo con dieta? Muchos expertos ponen el foco en la alimentación como una de las claves para mejorar el estado de la piel acnéica. Desterrar azúcares o el chocolate de la alimentación es lo que algunos dermatólogos señalan como esencial para que la afección mejore pero, ¿todo empieza o acaba en la dieta?

Álex Docampo, dermatólogo, habla sobre lo que algunos estudios afirman sobre ello tras asistir al Congreso Americano de Dermatología. "Lo cierto es que hasta un 42% de personas con acné modifican su dieta para intentar mejorarlo, pero no siempre lo hacen de la forma correcta y esto podría arruinar su salud. Te cuento lo que verdaderamente es efectivo", indica el médico.

"Recientemente apareció este estudio en Pakistán en el que le proporcionan a unas mujeres una dieta con carga glucémica baja, es decir, con pocos azúcares libres. Y se ve que su acné mejora, que las cargas glucémicas bajas pueden ayudar a combatir el acné, es algo que ya sabíamos, pero esto nos aporta más datos", añade.

"También hay nuevos estudios que sugieren cierta relación entre el acné y el chocolate. ¿Y qué pasa con los suplementos de proteínas en polvo del gimnasio? Pues hasta ahora pensamos que claramente producían acné. Pero ha aparecido este nuevo estudio en jóvenes tailandeses", explica Docampo.

"En el estudio, la mitad de los participantes les daban suplementos de proteínas y la otra mitad no. Y se comparó si salía más acné en el grupo que tomaba proteínas. Tras esto, sorprendentemente, la aparición de acné en cara y cuerpo fue igual en los dos grupos", cuenta.

"¿Quería decir entonces que la proteína no produce acné? Pues puede ser que en este estudio utilizaron una cantidad demasiado pequeña de proteína o que en realidad el resto de estudios que sí que vieron relación con la toma de proteína y el acné estuvieran confundidos porque la gente que toma proteínas también tiene tendencia a tomar más anabolizantes. Que eso sí que es algo que produce un aumento grave de acné", advierte el experto.

"Por último, en este estudio en chicas alemanas vio que tenían un déficit de omega 3 y al darle suplementos con omega 3 el acné también mejoró. Simplificándolo todo, si tienes acné viene bien llevar una dieta sana con una carga glucémica baja, pero no es necesario que restrinjas ningún alimento en concreto, esto te puede dar más problema que beneficio", concluye el dermatólogo.