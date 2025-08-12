¿Cabello débil, quebradizo y sin brillo? La clave no está en el champú, sino en lo que comes

"Cabello débil, sin brillo o que se cae con facilidad, el problema está en lo que comes. Tu cuerpo necesita materias primas, proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables para que el pelo crezca fuerte desde la raíz", señala Alexandre Olmos, médico internista, quien, a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica cómo la alimentación determina en gran medida la calidad de nuestro pelo.

"Aquí tienes algunos alimentos que marcan una gran diferencia. Huevos y legumbres son fuentes de proteínas y biotina esenciales para producir queratina de forma natural y fortalecer el crecimiento capilar".

"Frutas y verduras coloridas como las bayas, espinacas, zanahorias o pimiento rojo están repletas de antioxidantes que protegen el folículo de la oxidación y el envejecimiento prematuro", cuenta.

"Frutos secos y semillas, almendras, nueces o lino aportan zinc, vitamina E y ácidos grasos esenciales que nutren el cuero cabelludo", añade Olmos.

"Tu cabello no necesita productos caros, necesita alimentos que le den estructura, fuerza y protección desde adentro", concluye el experto.