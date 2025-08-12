¿Cabello débil, quebradizo y sin brillo? La clave no está en el champú, sino en lo que comes
El médico Alexandre Olmos, explica cómo la dieta determina la calidad del cabello
"Cabello débil, sin brillo o que se cae con facilidad, el problema está en lo que comes. Tu cuerpo necesita materias primas, proteínas, vitaminas, minerales y grasas saludables para que el pelo crezca fuerte desde la raíz", señala Alexandre Olmos, médico internista, quien, a través de su perfil de TikTok ha compartido un vídeo en el que explica cómo la alimentación determina en gran medida la calidad de nuestro pelo.
"Aquí tienes algunos alimentos que marcan una gran diferencia. Huevos y legumbres son fuentes de proteínas y biotina esenciales para producir queratina de forma natural y fortalecer el crecimiento capilar".
"Frutas y verduras coloridas como las bayas, espinacas, zanahorias o pimiento rojo están repletas de antioxidantes que protegen el folículo de la oxidación y el envejecimiento prematuro", cuenta.
"Frutos secos y semillas, almendras, nueces o lino aportan zinc, vitamina E y ácidos grasos esenciales que nutren el cuero cabelludo", añade Olmos.
"Tu cabello no necesita productos caros, necesita alimentos que le den estructura, fuerza y protección desde adentro", concluye el experto.
- Viaje por el concejo asturiano inmune al calor, que ni se inmuta con 38 grados: 'Aquí aguantamos más
- Rocambolesca polémica en Castrillón: el Ayuntamiento denuncia a una empresa por alquilar sin permiso su escenario al festival La Grapa de Avilés
- La gran ola calurosa del verano rompe en el Xiringüelu, con un lema dominante entre los más de 40.000 asistentes: '¡A la sombra, por Dios!
- Las críticas al Principado del alcalde socialista de Llanera justo antes de anunciar su dimisión: 'No esperéis que os solucionen nada, uníos contra esa política que ni sabe ni siente el medio rural
- Bombazo inesperado en el Real Avilés: Rozada, despedido antes de empezar la temporada
- Dolor por Álvaro Carrio, el joven de 33 años fallecido en accidente en la autovía: 'El mayor seguidor del Oviedo que hubo en Nava
- Una empresa 100% avilesina entra en el 'top 20' europeo de fabricantes de estructuras solares
- El drama de los trabajadores del centro de menores de Sograndio: cuatro fugas en cinco días y un ataque con 'mataleón' a un conductor