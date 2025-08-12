Un conocido cardiólogo explica las seis cosas que tienes que evitar para prevenir la demencia en el futuro
"El cerebro no es reemplazable", explica
El alzhéimer y otras formas de demencia no aparecen de un día para otro. Su desarrollo puede comenzar décadas antes de que aparezcan los primeros fallos de memoria. Un reciente artículo científico ha identificado 14 factores de riesgo clave que, de modificarse, podrían prevenir un porcentaje importante de casos. El cardiólogo José Abellán ha explicado en sus redes sociales cuales son los principales factores que hay que evitar para tratar de mantener lo más alejado posible al alzhéimer y otras formas de demencia.
"El cerebro no es reemplazable. Adoptar hábitos saludables, cuidar la salud mental y mantenerse conectado socialmente son herramientas poderosas para prevenir el deterioro cognitivo", asegura Abellán.
Entre ellos, destacan seis que tienen un gran impacto, según explica el cardiólogo:
1. Alcohol
No existe una cantidad segura. El consumo de alcohol mata neuronas, acelera el deterioro cognitivo y afecta al rendimiento mental. Reducirlo o eliminarlo mejora la función cerebral incluso en edades avanzadas.
2. Soledad
El aislamiento social eleva el riesgo de deterioro cognitivo y podría explicar hasta un 4 % de los casos. Mantener vínculos, relacionarse y participar en actividades comunitarias es, según los expertos, “una medicina” para el cerebro.
3. Tabaco
Daña los vasos sanguíneos cerebrales y acelera la neurodegeneración. Dejar de fumar podría prevenir casi un 5 % de los casos, y el riesgo disminuye aunque la persona lo haga en edades tardías.
4. Audición y visión
La pérdida auditiva en la mediana edad es el factor prevenible más relevante: su corrección podría evitar hasta un 8 % de los casos. También la pérdida visual no tratada incrementa el riesgo. Revisiones periódicas, gafas o audífonos y la protección frente a ruidos intensos son medidas clave.
5. Estilo de vida
Una alimentación equilibrada, la práctica regular de actividad física y el control del peso protegen el cerebro. Solo el ejercicio podría prevenir más del 3 % de los casos, gracias a que estimula el crecimiento neuronal, mejora el sueño y reduce el estrés.
6. Depresión
No tratar la depresión aumenta el riesgo de alzhéimer. Detectarla y tratarla adecuadamente —con terapia, apoyo social y cuidado de la salud mental— podría prevenir más del 4 % de los casos.
