Mucho cuidado con provocarle el vómito a tu bebé si crees que se ha intoxicado: las consecuencias que podría tener esta práctica

Si crees que tu bebé se ha intoxicado tras ingerir algún producto que tenía a su alcance, olvídate de forzar el vómito. Podría desencadenar un problema mayor. Así lo indica Lucía Galán de Lucía mi pediatra, quien ha publicado un vídeo en TikTok en el que contraindica esta práctica.

"Justamente esta semana he tenido un niño en la consulta donde, menos mal, sus padres lo sabían perfectamente, pero en ese momento de angustia en el que el niño había cogido una botella de un producto de limpieza y no era agua, él pensaba que era agua, le había dado un trago, los padres tenían, claro, que no había que provocar el vómito, pero apareció una voz por ahí, no, el vómito, el vómito, que lo vomite. No, no. Cuando nuestros hijos o quien sea ingiere algo que no deberían haber tomado, ni se les da agua, ni se les da leche ni se les da ningún otro alimento, ni por supuesto se les provoca el vómito", cuenta la experta.

"Lo primero que tenemos que hacer es llamar al Instituto de Toxicología, que os voy a decir el número porque no es muy fácil de recordar, 915620420, ponéis Instituto de Toxicología y os sale automáticamente, y si no, llamar al 112. Pero, no se les provoca el vómito y no se les da ningún otro alimento ni líquido, ni agua, ni leche, ni nada, ¿vale? Se contacta con el Instituto de Toxicología, con el 112 en su defecto y si por supuesto vemos que hay algún riesgo vital, acogenciarse al hospital", insiste la pediatra.

"Aprovecho para deciros que no, que las personas cuando pierden el conocimiento o se desploman o se desmayan o convulsionan, no se tragan la lengua. Es un mito. Así que no hay que meter nada en la boca de una persona que se ha desplomado", añade.

"Hay que comprobar si respira. Si respira, hay que ponerlo en posición de seguridad y llamar al 112. Y si no respira, hay que iniciar las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Pero la lengua no se traga y no hay que meter ninguna cosa en la boca", cuenta Galán.