Ni dietas milagro ni alimentos mágicos: la forma de estar sano es controlando los picos de glucosa
Alexandre Olmos, médico, explica cómo esto puede producir desde cansancio a enfermedades crónicas
"No es necesario que elimines de tu dieta todo lo que te gusta para mejorar tu salud. Lo único que tienes que hacer es saber controlar tus picos de glucosa y conocer cuáles son los efectos que tienen". Es el consejo de Alexandre Olmos, médico internista, que, a través de su perfil de TikTok, ha compartido un vídeo en el que revela que lo verdaderamente importante para nuestra salud es controla los picos de glucosa. Según el experto, estos pueden "generar cansancio, antojo, promueven enfermedades crónicas. Por lo tanto, es muy importante controlarlos", dice Olmos.
"Los alimentos que mayores picos de azúcar producen son los alimentos que más nos suelen gustar, los almidones refinados, los azúcares, pero con unos ajustes simples podemos minimizar sus efectos y aplanar la curva de glucosa", señala.
"Por ejemplo, incorpora en tu dieta verduras ricas en fibras, van a ralentizar la absorción de carbohidratos y por lo tanto disminuir los picos de azúcar. También, en caso de que vayas a comer pan o harinas, acompáñalos con proteína o grasa".
"Muy importante también después de comidas abundantes salir a caminar unos 10-20 minutos para utilizar ese exceso de glucosa como energía para nuestras células y por lo tanto estabilizar la curva de glucosa. Te recomiendo que incorpores de forma progresiva todo esto de lo que hemos hablado hasta convertirlo en tus hábitos diarios", explica el médico.
