Te estás duchando mal y no lo sabes, esta es la forma correcta de hacerlo

¿Sabías que hay una manera correcta de ducharte para evitar serias consecuencias en tu piel? Te lo cuenta la farmacéutica Claudia L. Vega en su canal de Tik Tok, señalando que si tienes unos granitos en la espalda que no sabes muy bien por qué son, "muy probablemente sea porque te estás duchando en el orden incorrecto".

Así, explica que "si aplicas el champú y el acondicionador y después no los enjuagas bien, dejan residuos en tu piel, pudiendo obstruir los poros y causando brotes con granito. Por eso es muy importante, seguir un orden correcto en la ducha".

Lo que tienes que hacer primero es "lavar el pelo con champú en la raíz y acondicionador de medios a puntas. Mientras lo dejas actuar, recoge tu cabello para evitar que el producto toque la espalda y te cause granitos".

Ahora, "enjuágalo bien con agua tibia, nunca muy caliente porque reseca y produce más grasa". Y después puedes pasar a lavarte el cuerpo. "El cuerpo siempre al final lo lavamos con un gel limpiador suave para eliminar todos los residuos y en las zonas conflictivas como puede ser la espalda, puedes utilizar un limpiador con ácido salicílico para desosruir los poros. No aconsejo para nada utilizar esponjas ya que acumulan muchísimas bacterias".

Si sueles consumir vitaminas o suplementos, es posible que no estés aprovechándolos al máximo. Cada uno tiene un momento ideal para ser tomado y así asegurar su eficacia al 100%.

La farmacéutica Claudia L. Vega, popular en TikTok, explica que la vitamina C se debe tomar "en ayunas si estás usando levotiroxina o eutirox; de lo contrario, puedes tomarla en cualquier momento del día, siempre con el estómago lleno".

Respecto al omega 3, recomienda consumirlo "junto con las comidas, ya que al ser un ácido graso su absorción mejora cuando se ingiere con alimentos". En cuanto al magnesio, su consejo es tomarlo "unos 45 minutos antes de dormir, porque además de favorecer la recuperación muscular, ayuda a conciliar un mejor descanso".

La vitamina D, por ser liposoluble, debe tomarse "con alimentos que contengan grasas para maximizar su absorción". Por otro lado, el hierro se absorbe mejor si se toma "en ayunas y acompañado de vitamina C".

Creatina

Finalmente, sobre la creatina, Claudia indica que puede tomarse "antes del entrenamiento para potenciar el rendimiento o después para mejorar su absorción, pero lo fundamental es ser constante y tomarla todos los días para notar sus efectos".