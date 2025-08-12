Huye de las cremas solares caseras: "Acabarás acudiendo a la farmacia a por una crema para las quemaduras"

Llega el verano y se multiplica la compra de cremas solares. Pero también hay muchos perfiles en las redes sociales que te venden cremas milagrosas caseras, un consejo, huye de ellas: "Acabarás acudiendo a la farmacia a por una crema para las quemaduras".

Te lo cuenta el farmacéutico Guille, más conocido en Tik Tok como el farmacéutico enfurecido, quien desmonta el vídeo de un hombre que da la receta de una crema solar casera.

"Huir siempre de la gente que utiliza químico como sinónimo de malo, todo es químico, hasta un gato", asegura Guille, quien también desmiente la palabra natural como sinónimo de inocuo. "El ébola también es natural", comenta.

Además, en el caso de las cremas, el farmacéutico destaca todo el proceso por el que tienen que pasar para garantizar su uso en la piel. Así que si te fias de las cremas casera "acabarás acudiendo a la farmacia a por una crema para las quemaduras".

Guillermo Martín, farmacéutico de profesión, está cansado de los falsos mitos que circulan sobre la salud en internet. Por eso decidió actuar y crear perfiles en redes sociales bajo el nombre “Farmacia enfurecida”, donde desmonta toda la información errónea que se difunde sobre medicamentos y cuidados sanitarios.

Con más de 500,000 seguidores en Instagram, su mensaje ha calado hondo, demostrando la necesidad de un espacio que informe con claridad y rigor. Sin embargo, a pesar de sus advertencias, aún son muchas las personas que mantienen una mala práctica al guardar sus medicamentos en casa.

Martín señala que la mayoría no lo hace de forma adecuada. “No se deben almacenar los medicamentos en la cocina ni en el baño”, comenta. Lo ideal es conservarlos en un lugar seco y fresco, condiciones que ni la cocina ni el baño cumplen.

El baño, por la humedad y la condensación de las duchas, no es un sitio seco; mientras que la cocina, debido al vapor y el calor de la cocina, tampoco ofrece un ambiente fresco ni estable para los fármacos.

Seca y con poca humedad

La recomendación es clara: “Lo mejor es guardar los medicamentos en una habitación de la casa que sea seca, con poca humedad y que no reciba luz solar directa, por ejemplo, cerca de una ventana”. Además, el farmacéutico advierte que, con la llegada del verano y el aumento de las temperaturas, es aún más importante tener cuidado con la conservación.