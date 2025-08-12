Ola de calor y noches eternas: el doctor Eduard Estivill revela el truco definitivo para dormir bien en verano

España está viviendo la segunda ola de calor de 2025… y no es cualquier ola. Es la más larga y sofocante del verano, con temperaturas récord que convierten nuestras noches en una auténtica prueba de resistencia. Y si tú también das vueltas en la cama intentando conciliar el sueño, presta atención, porque uno de los mayores expertos en medicina del sueño, el doctor Eduard Estivill, tiene la clave para sobrevivir a estas madrugadas infernales.

Aire acondicionado, ¿sí o no?

El especialista lo deja claro: mejor un ventilador que el aire acondicionado. “El aire solo es óptimo cuando está lejos de la habitación donde dormimos”, advierte. Y nada de dormir con las ventanas abiertas: el calor entra, se queda… y no hay quien lo eche.

El truco para bajar la temperatura del cuerpo

La regla de oro es simple: refrescarse antes de dormir, pero con cabeza. El doctor recomienda tener una toalla húmeda a mano o acostarse ligeramente mojado. Y olvídate de las duchas heladas justo antes de meterte en la cama: “El agua fría dilata las venas y provoca más calor”. La mejor opción es el agua templada, que ayuda a que el cuerpo no se recaliente.

Dormir separados: la recomendación que más cuesta

Sí, dormir abrazados es muy romántico… pero en plena ola de calor puede ser una tortura. Estivill aconseja que las parejas duerman en camas separadas para evitar el calor del otro, los movimientos y los ruidos que nos despiertan sin darnos cuenta.

En resumen: ventilador, humedad justa, ducha templada y… quizá una cama para cada uno. El calor no se irá de la noche a la mañana, pero al menos podrás dormir como un bebé aunque fuera el termómetro marque 40 grados.