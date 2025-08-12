Síndrome visual informático: la patología que podrías sufrir si echas horas frente al ordenador en esta postura
Así afecta pasar muchas horas sentado y con la vista puesta en la pantalla
Echar horas frente al ordenador se sabe que tiene una serie de nefastas consecuencias para la salud. Afecta a la vista y a la postura y puede tener incluso problemas circulatorios si pasas muchas horas sentado. Pero ¿y si además, existiese una gran relación entre vista y postura? Jesús Burón, optometrista, ha explicado cómo puede afectar esto a nuestra espalada y a nuestros ojos y cómo debemos actuar para reducir el impacto ennuestra salud.
"La conexión entre postura y visión es más profunda de lo que parece. Cuando adoptamos una mala postura, como encorvarnos frente al ordenador o inclinar la cabeza para mirar el móvil, no solo afectamos a nuestra espalda, sino también a nuestra visión", señala el experto.
"Esta mala postura puede crear tensión en los músculos del cuello y los hombros, generando lo que se conoce como síndrome visual informático. ¿Y sabías que cuando inclinamos la cabeza hacia delante, como al mirar el móvil, la presión sobre los músculos oculares aumenta? Esto puede llevar a fatiga ocular, sequedad y molestias visuales", explica.
"Incluso afecta el parpadeo, lo que provoca una mayor evaporación de las lágrimas y posibles problemas de ojo seco. Cuando miramos hacia abajo como al leer, el ojo necesita trabajar más para enfocar. Esto puede contribuir a la miopía y empeorar con el tiempo", cuenta Burón.
"Mantener una distancia y altura adecuadas de visualización puede ayudar a reducir la tensión ocular y prevenir problemas a largo plazo. Recuerda que una buena postura no solo beneficia a tu espalda y a tu cuello, sino también a tu salud visual", concluye el experto.
