2030, el año en que podríamos decir adiós para siempre a la calvicie

El calendario de la belleza y la estética podría marcar en rojo una fecha histórica: 2030. Según el prestigioso dermatólogo Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica IMEMA, ese podría ser el año en que la calvicie pase a ser solo un recuerdo. Y no se trata de un simple pronóstico optimista: detrás hay cinco años de investigación y resultados tan sorprendentes que ya han dado la vuelta al mundo médico.

La clave de esta posible revolución estética está en una terapia con células madre y moléculas energizantes, capaz de repoblar el cuero cabelludo con resultados espectaculares. En ensayos con animales, el tratamiento ha logrado recuperar el 100% del pelo en ratones machos y el 90% en hembras. Ahora, la cuenta atrás está puesta para los primeros ensayos en humanos, que podrían comenzar en 2026.

La aplicación será a través de mesoterapia, pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo, y promete ser duradera, especialmente en casos de alopecia androgenética —la más común— que afecta al 80% de los hombres y al 40% de las mujeres.

Más allá de la estética, López Bran recuerda que la calvicie tiene un fuerte impacto emocional y que incluso puede aumentar riesgos para la salud, como lesiones por la exposición solar. Por eso, esta terapia no solo sería un salto en cosmética, sino también en bienestar.

Si todo avanza como está previsto, el tratamiento podría estar en el mercado en cinco años… y el propio López Bran ha prometido ser uno de los primeros en probarlo. Una cosa está clara: si este proyecto llega a buen puerto, 2030 podría ser el año en que millones de personas en España y en el mundo recuperen no solo su cabello, sino también la confianza.