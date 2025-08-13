2030, el año en que podríamos decir adiós para siempre a la calvicie
Estamos a un paso del fin de la alopecia
El calendario de la belleza y la estética podría marcar en rojo una fecha histórica: 2030. Según el prestigioso dermatólogo Eduardo López Bran, jefe del Servicio de Dermatología del Hospital Clínico San Carlos y director de la clínica IMEMA, ese podría ser el año en que la calvicie pase a ser solo un recuerdo. Y no se trata de un simple pronóstico optimista: detrás hay cinco años de investigación y resultados tan sorprendentes que ya han dado la vuelta al mundo médico.
La clave de esta posible revolución estética está en una terapia con células madre y moléculas energizantes, capaz de repoblar el cuero cabelludo con resultados espectaculares. En ensayos con animales, el tratamiento ha logrado recuperar el 100% del pelo en ratones machos y el 90% en hembras. Ahora, la cuenta atrás está puesta para los primeros ensayos en humanos, que podrían comenzar en 2026.
La aplicación será a través de mesoterapia, pequeñas inyecciones en el cuero cabelludo, y promete ser duradera, especialmente en casos de alopecia androgenética —la más común— que afecta al 80% de los hombres y al 40% de las mujeres.
Más allá de la estética, López Bran recuerda que la calvicie tiene un fuerte impacto emocional y que incluso puede aumentar riesgos para la salud, como lesiones por la exposición solar. Por eso, esta terapia no solo sería un salto en cosmética, sino también en bienestar.
Si todo avanza como está previsto, el tratamiento podría estar en el mercado en cinco años… y el propio López Bran ha prometido ser uno de los primeros en probarlo. Una cosa está clara: si este proyecto llega a buen puerto, 2030 podría ser el año en que millones de personas en España y en el mundo recuperen no solo su cabello, sino también la confianza.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Asturias llegó a los 37 grados este lunes... pero se prevé que alcance los 40 en pleno puente festivo
- ¿Por qué destituye el Avilés a Rozada antes de iniciar la temporada y tras un ascenso? Un encontronazo en la Feria y varios precedentes
- Gozón acoge el festival más al norte de España (y este es el singular producto que se come y que no existe en la mayoría de regiones)
- Ni un café se le escapará al Fisco: hacienda controlará todas las facturas emitidas con el sistema electrónico 'Verifactu
- Aumentan a doce los incendios activos en Asturias: preocupación por el fuego en Cangas del Narcea, que se acercó a varios pueblos y al santuario del Acebo
- El viento vuelve a complicar el fuego en Cangas del Narcea y piden ayuda a la UME: acecha pueblos y al santuario del Acebo, donde hasta el cura combate las llamas a pecho descubierto
- El Ratoncito Pérez se queda a vivir en Avilés: aquí puedes encontrar su casa secreta, en un antiguo buzón de correo