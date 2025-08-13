Te estás lavando mal el pelo y no lo sabías, así es como deberías hacerlo

Seguro que te estás lavando mal el pelo y no lo sabías. Y es que hay una forma correcta de hacerlo, tal y como explica la dermatóloga Ana Molina, algo que se aplica sobre todo cuando estás aplicando un trataiento.

Y es que, como explica, "si sufres de dermatitis seborreica, caspa o problemas del cuero cabelludo, es clave dejar actuar el champú al menos 3 a 5 minutos. ¡No es solo lavar y enjuagar!"

Esta medida viene motivada porque "estos champús tienen activos que necesitan tiempo para hacer efecto: calmar, controlar la inflamación, regular el sebo o eliminar hongos".

Además, la dermatóloga aconseja aplicar el champú "principalmente en el cuero cabelludo, no en todo el largo del cabello" y masajear "suavemente, sin rascar ni irritar más la piel". También pide que seamos constantes: "Úsalo según las indicaciones, no solo cuando veas brotes" y que complementemos "con otros productos que te gusten para dar ese toque de sensorialidad".

@dr.anamolina 🎥💬 ¿Te lavas el pelo en 2 minutos? ¡Error si usas champús de tratamiento! Si sufres de dermatitis seborreica, caspa o problemas del cuero cabelludo, es clave dejar actuar el champú al menos 3 a 5 minutos. ⏳ ¡No es solo lavar y enjuagar! ✨ ¿Por qué? Estos champús tienen activos que necesitan tiempo para hacer efecto: calmar, controlar la inflamación, regular el sebo o eliminar hongos. Consejos extra: ✔️ Aplica el champú principalmente en el cuero cabelludo, no en todo el largo del cabello. ✔️ Masajea suavemente, sin rascar ni irritar más la piel. ✔️ Sé constante: úsalo según las indicaciones, no solo cuando veas brotes. ✔️ Complementa con otros productos que te gusten para dar ese toque de sensorialidad 💬 Cuida tu cuero cabelludo con paciencia… ¡y tu cabello te lo agradecerá! 💆‍♀️🌿 #CuidadoCapilar #SaludCapilar #DermatitisSeborreica #champutratamiento ♬ original sound - Dra. Ana Molina

Las esponjas, aunque habituales en la rutina de higiene diaria, no son tan recomendables como se suele pensar. La dermatóloga Ana Molina lo deja claro: “No hay que usar esponjas, no hacen falta. Suelen ser un foco de bacterias y además pueden irritar o arañar la piel.”

Los expertos coinciden en que no es necesario frotar con fuerza para estar limpio. Según Molina, basta con lavar las zonas que realmente lo requieren, como las axilas, los genitales y los pies. Para el resto del cuerpo, dejar que el jabón se deslice con el agua es más que suficiente.

Mito de la espuma

Además, la dermatóloga desmonta otro mito frecuente: la creencia de que cuanta más espuma, mayor limpieza. “Mucha gente asocia espuma con eficacia, pero eso no es cierto. La espuma es solo una cuestión sensorial, no está relacionada con el poder limpiador del producto.”, aclara.