¿Sabías que hay más de un tipo de magnesio? depende del uso que vayas a darle

Depende del uso que vayas a darle, deberás elegir uno u otro tipo de magnesio. Para ayudarte está la farmacéutica Claudia L. Vega en Tik Tok, que junto a sus compañeros te cuenta la mejor opción.

Por un lado está el óxido de magnesio, que según explican "es el de peor calidad y el que peor se absorbe, entre un 4 y un 10%", además, también el que peor se tolera a nivel digestivo, "por eso se usa como laxante".

También está el citrato de magnesio, que tampoco se absorbe mucho, hasta un 16% "y su función es ayudar al tránsito intestinal, mejorar la función muscular y reducir la fatiga".

En cuanto al malato de magnesio, sus funciones son muy similares a la anterior, al citrato de magnesio, ayudando a la recuperación muscular y disminuyendo la fatiga. "Pero este se absorbe un poco más, hasta un 25-30%", cuentan.

Por último, está el bisglicinato de magnesio, que es el que mejor se absorbe, hasta un 60%, y también es el mejor tolerado a nivel gastrointestinal. "Sus funciones son ayudar a la recuperación muscular, disminuir la ansiedad y el estrés y mejorar la calidad del sueño", comentan, señalando que "es el que más recomendamos".

Si formas parte de quienes toman vitaminas o complementos nutricionales de forma regular, es importante saber que el momento en el que los consumes influye directamente en su efectividad. Según la farmacéutica Claudia L. Vega, popular en TikTok por sus consejos de salud, hay horarios más adecuados para cada suplemento.

Por ejemplo, la vitamina C debe tomarse en ayunas si estás tomando medicamentos como levotiroxina o Eutirox. En caso contrario, puedes ingerirla en cualquier momento del día, preferiblemente con el estómago lleno.

En cuanto al omega 3, al ser un ácido graso, se absorbe mejor si se toma con comida. Por su parte, el magnesio es ideal unos 45 minutos antes de dormir, ya que ayuda tanto a la recuperación muscular como a mejorar la calidad del sueño.

La vitamina D, al ser liposoluble, necesita alimentos ricos en grasa para su correcta absorción, así que lo recomendable es tomarla con una comida principal. En el caso del hierro, se recomienda tomarlo en ayunas y, si es posible, acompañado de vitamina C, ya que esta mejora su asimilación.

Constancia

Por último, si tomas creatina, lo más importante es la constancia. Puedes tomarla antes de entrenar para potenciar el rendimiento o después, para optimizar la recuperación, pero lo fundamental es no saltarte las tomas diarias si quieres notar sus efectos.