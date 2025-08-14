Esta es la mejor rutina antienvejecimiento que existe (y no te vas a creer lo sencilla que es)

¿Cuál es la fórmula para que nuestra piel no envejeza? Pues una conocida dermatóloga nos muestra cuál es la mejor rutina antienvejecimieto que existe y nos anima a no creernos todo lo que dicen las famosas sobre cómo cuidan su piel. Spoiler, no te vas a creer lo sencilla que es esta rutina.

Estamos hablando de la dermatóloga Ana Molina, que en su canal de Tik Tok nos da consejos muy útiles de belleza, como esta rutina antienvejecimiento. Y es que, según explica "yo creo que todas las celebrities en algún momento han dicho... 'No, no, mi truco de belleza es lo mucho que duermo'". Y otras dirán "no me lavo la cara".

Pues esto, según Molina, "es una tontería, obviamente no hay que abusar de la limpieza para respetar nuestra microbiota y nuestra piel, pero de verdad que una piel que se limpia, en el último congreso de dermatología que fue hace nada ya nos lo dijeron, es una de las mejores estrategias anti-envejecimiento, es decir, retirar todos los tóxicos y toda la porquería que te está envejeciendo".

@dr.anamolina La limpieza facial ha demostrado ser una estrategia eficaz en la prevención del envejecimiento cutáneo. 🧪🧼 No es solo un paso de tu rutina: es ciencia en acción. ¿Sabías que durante el día tu piel se carga de contaminantes, sebo, sudor y células muertas? 🌆💨 Si no limpias bien, todo eso se queda ahí…acelerando el envejecimiento 💥 Una buena limpieza: ✔️ Reduce radicales libres ✔️ Mejora la oxigenación ✔️ Prepara la piel para absorber mejor tus tratamientos Es como darle a tu rostro un “reset” diario 🔁💧 Tu piel se ve más luminosa, más firme y más viva ✨ No subestimes el poder del agua y un buen limpiador. Es el hábito más simple con el mayor impacto antiedad.@TelemadridOficial ♬ Inspirational - neozilla

La manicura se ha convertido en una tendencia cada vez más popular. Ya sea que prefieras un estilo discreto y natural o te decantes por diseños llamativos con colores intensos y adornos, lo cierto es que cada vez más personas apuestan por lucir unas uñas impecables. Sin embargo, lo que muchos desconocen es que esta práctica estética también puede tener consecuencias para la salud si no se realiza con las debidas precauciones.

Desde infecciones por hongos provocadas por una mala higiene en los salones de belleza, hasta daños en las uñas al eliminar la cutícula, existen varios riesgos a considerar. Esta última acción, tan común en muchos centros de estética, puede ser especialmente perjudicial.

La dermatóloga Ana Molina, a través de su cuenta de TikTok, lanza una advertencia clara: “No te quites la cutícula”. Según explica, esta fina capa de piel que cubre la base de la uña cumple una función protectora fundamental, por lo que eliminarla puede dejar la matriz ungueal expuesta a agresiones externas.

Cutícula

“La cutícula protege la parte más delicada de la uña, donde están las células madre responsables de su crecimiento”, afirma la especialista. Por eso, su consejo es firme: no la empujes ni la cortes, especialmente si vas a hacerte la manicura. Mantenerla intacta es clave para unas uñas sanas.