No es un simple dolor pasajero

Ya es oficial: la Seguridad Social está concediendo la incapacidad permanente total y absoluta a los trabajadores con artrosis / Freepik.

Lucía Salazar

La artrosis, esa enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago de las articulaciones y deja los huesos rozando donde no deberían, puede llegar a convertirse en una condena silenciosa que impide trabajar… y vivir con normalidad. En los casos más graves, la Seguridad Social está reconociendo incluso la incapacidad permanente al 100 %, pero solo bajo condiciones muy concretas.

Cuando el dolor no deja trabajar

La artrosis puede atacar a manos, muñecas, codos, caderas, rodillas, pies, tobillos, hombros o columna. Y no se trata solo de molestias: hablamos de dolor crónico, pérdida de movilidad y limitaciones que pueden hacer imposible realizar la actividad profesional habitual.

En esos casos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede conceder una pensión por incapacidad permanente, siempre que se demuestre que el paciente ha seguido tratamientos y medicación sin mejoría.

De la parcial a la absoluta: qué se valora

No todos los casos son iguales

Que la artrosis esté diagnosticada no garantiza la pensión: la zona afectada, la gravedad y el grado de dependencia son claves. Incluso en casos de hombro o codo, la incapacidad absoluta rara vez se concede, salvo que haya otras enfermedades limitantes.

