Ya es oficial: la Seguridad Social está concediendo la incapacidad permanente total y absoluta a los trabajadores con artrosis
No es un simple dolor pasajero
La artrosis, esa enfermedad degenerativa que desgasta el cartílago de las articulaciones y deja los huesos rozando donde no deberían, puede llegar a convertirse en una condena silenciosa que impide trabajar… y vivir con normalidad. En los casos más graves, la Seguridad Social está reconociendo incluso la incapacidad permanente al 100 %, pero solo bajo condiciones muy concretas.
Cuando el dolor no deja trabajar
La artrosis puede atacar a manos, muñecas, codos, caderas, rodillas, pies, tobillos, hombros o columna. Y no se trata solo de molestias: hablamos de dolor crónico, pérdida de movilidad y limitaciones que pueden hacer imposible realizar la actividad profesional habitual.
En esos casos, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) puede conceder una pensión por incapacidad permanente, siempre que se demuestre que el paciente ha seguido tratamientos y medicación sin mejoría.
De la parcial a la absoluta: qué se valora
- Parcial: cuando la dolencia reduce el rendimiento más de un 33 %, pero no impide realizar las tareas esenciales. Ejemplo: pérdida de movilidad en dedos o pies pero posibilidad de seguir trabajando.
- Total: inhabilita para la profesión habitual, pero permite trabajar en otra distinta. Aquí entran, por ejemplo, la artrosis de cadera en trabajos que exigen estar de pie, la de manos y muñecas en tareas de precisión o la de columna en puestos con cargas y posturas mantenidas.
- Absoluta: solo se concede en casos extremos, cuando no es posible realizar ningún trabajo. Puede aprobarse si hay artrosis severa en ambas caderas, amputaciones en manos o pies, o limitaciones graves incluso con prótesis.
- Gran Invalidez: se reserva para quienes necesitan ayuda de otra persona para actividades básicas, como tras amputaciones dobles de manos, muñecas, pies o tobillos.
No todos los casos son iguales
Que la artrosis esté diagnosticada no garantiza la pensión: la zona afectada, la gravedad y el grado de dependencia son claves. Incluso en casos de hombro o codo, la incapacidad absoluta rara vez se concede, salvo que haya otras enfermedades limitantes.
- A la hierba y entre vacas, la primera tarde de Sanz en el día después de despedirse de la política entre ganaderos en Llanera
- Ni un café se le escapará a Hacienda: el sistema con el que lo controlará todo a partir de 2026
- Bonnie Tyler, primera dama del rock y de Gijón, ofrece un gran recital en Poniente: 'Es algo grandioso
- Crónica de una tarde y una noche infernales en Cangas del Narcea: el fuego acechó pueblos y el santuario del Acebo, donde hasta el cura combatió las llamas a pecho descubierto
- Muere a los 55 años Elena Menéndez Bouzas, concejala del PSOE en Corvera
- Susto en la terminal de autobuses de Cangas de Onís
- Oviedo quiere adquirir las fábricas de Loza y El Caleyo, en San Claudio: 'No hay mucho terreno industrial en la ciudad y tampoco lo habrá en el futuro
- El séptimo es Ovie Ejaria: el centrocampista firma con el Oviedo por 2 temporadas con el sueldo mínimo