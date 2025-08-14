Este es el secreto mejor guardado de los farmacéuticos: "Por orden alfabético"

La farmacia es, seguro, uno de los establecimientos que más conocemos. Pero, ¿los conocemos bien? Pues una farmacéutica nos desvela su secreto mejor guardado: "Por orden alfabético".

Y es que seguro que no sabes que los medicamentos no pueden colocarse en cualquier sitio de la farmacia, tal y como revela Claudia L. Vega en su canal de Tik Tok. Según cuenta, en la parte visible de la farmacia, donde se atiende a los clientes, solo pueden colocarse los medicamentos que se sirven sin receta médica. Por otro lado, los medicamentos con receta médica no pueden estar a la vista del cliente, y se guardan en la rebotica.

Pero, ¿cómo sabe la farmacéutica dónde se encuentra el medicamento que te han recetado? Pues en las farmacias más modernas, el dispensador de medicamentos está robotizado y los farmacéuticos no tienen ni siquiera que moverse del sitio, ya que aparecen, casi por arte de magia, a su lado.

En las farmacias tradicionales, los medicamentos con receta se guardan en armarios que suelen estar ordenados por orden alfabético y por tipo, es decir, las pastillas y cápsulas por un lado; y el resto de formatos en otro. Esto hace que sea muy sencillo y rápido encontrar el médicamento que se encuentra en la receta que ha expedido el médico.

¿Sabías que el orden en el que te duchas puede influir en la salud de tu piel? La farmacéutica Claudia L. Vega lo explica en uno de sus vídeos de TikTok, donde advierte que muchas veces los granitos en la espalda tienen un culpable inesperado: un mal hábito en la ducha.

Según Vega, aplicar champú y acondicionador sin enjuagar correctamente puede dejar residuos en la piel que obstruyen los poros, provocando brotes e imperfecciones. Por eso, recomienda seguir un orden más adecuado al momento de ducharse.

Su consejo es comenzar lavando el cabello: aplica el champú solo en la raíz y el acondicionador de medios a puntas. Mientras el producto actúa, recoge el pelo para evitar que entre en contacto con la espalda.

Luego, enjuaga el cabello a fondo con agua tibia, nunca muy caliente, ya que puede resecar la piel y favorecer la producción de grasa. Una vez que el cabello está limpio, es momento de lavar el cuerpo, idealmente con un gel suave que elimine los restos de productos capilares.

Para zonas como la espalda, donde los granitos son más frecuentes, Claudia recomienda utilizar un limpiador que contenga ácido salicílico, eficaz para destapar poros y prevenir brotes. Además, desaconseja el uso de esponjas, ya que acumulan bacterias con facilidad.

Marcar la diferencia

En resumen: una ducha bien ordenada puede marcar la diferencia en la apariencia y salud de tu piel.