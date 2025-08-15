Tus hábitos tienen más poder que tu genética: los tres imprescindibles que debes incorporar a tu rutina para vivir más y mejor
El experto Alexandre Olmos explica la importancia de tus hábitos para ganar en calidad de vida
Hacer deporte de manera regular, comer sano, dormir bien... Parece un mantra que, en teoría, suena muy bien pero que a veces cuesta ponerlo en práctica. Sin embargo, estos tres pilares son parte de ese santo grial llamado calidad de vida. Ese bienestar que todo el mundo anhela para cumplir años con salud.
Sobre ello ha compartido un vídeo el médico Alexandre Olmos en su perfil de TikTok. "Nos hicieron creer que la longevidad depende de la genética, pero la verdad es otra. Lo que haces cada día tiene más poder que los genes con los que naciste", asegura el experto.
"Y hay tres hábitos simples que predicen tu esperanza de vida mejor que cualquier marcador genético. Primero... Sueño reparador. No se trata solo de dormir 8 horas. Se trata de dormir profundo, en horario y sin interrupciones. El sueño es el momento en el que el cuerpo repara, limpia toxinas y regenera tejidos", cuenta el médico.
"Segundo, gestión del estrés. Vivir en alerta constante desgasta tu sistema nervioso y acelera el envejecimiento celular. No es necesario no tener estrés, pero sí aprender a bajarlo todos los días", añade.
"Y tercero, movimiento diario. No hace falta ir al gimnasio todos los días. Caminar, estirarse, moverse de forma constante activa tu metabolismo, reduce tu inflamación y mejora tu biología. Lo que haces cada día es lo que determina cómo te vas a sentir dentro de 10 años", concluye Olmos.
