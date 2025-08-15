Esto es lo que ocurre con los medicamentos caducados que llevas a la farmacia (y no es lo que crees)

Los medicamentos, como ocurre con otros productos, también tienen fecha de caducidad. Y en ese caso, te recomiendan llevarlos a la farmacia. Pero, ¿qué ocurre con estos medicamentos?

Pues hay una creencia que está muy extendida, de que los medicamentos caducados que llevamos a la farmacia son distribuídos en países tercermundistas.

Sin embargo, como cuenta Farmacéutico Fernández en su canal de Tik Tok, esto no es para nada cierto. Empecemos con la fecha de caducidad. Cuando están vencidos, no deberíamos de tomarlos porque ya no está garantizada su misma eficiencia. Y si no valen para nosotros, tampoco para las personas que viven en países tercermundistas.

Lo que ocurre con estos medicamentos caducados que se devuelven a la farmacia es que son destruídos de la forma menos contaminante posible, de ahí la importancia de llevar nuestros medicamentos a la farmacia una vez que están cadudados.

Desde la irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020, el teletrabajo ha ganado popularidad y se ha convertido en una modalidad laboral cada vez más extendida. Esta tendencia ha provocado un cambio profundo en la forma tradicional de trabajar a la que estábamos acostumbrados.

No obstante, el farmacéutico Álvaro Fernández señala que, según un estudio reciente, el trabajo remoto puede resultar más estresante que acudir físicamente a la oficina. En particular, esta investigación analizó los niveles de cortisol —una hormona que el cuerpo libera en situaciones de estrés y que también regula funciones como el metabolismo, la presión arterial y el azúcar en sangre— en mujeres que desempeñaban su labor tanto en casa como en la oficina.

Los resultados revelaron que las participantes presentaban niveles de cortisol más bajos, y por tanto menos estrés, cuando trabajaban fuera de casa. Esto sugiere que, para muchas, el entorno doméstico puede generar más presión que el ambiente laboral tradicional.

Fernández explica que tratar de cumplir con las responsabilidades laborales mientras se atienden las demandas del hogar, especialmente cuando hay niños presentes, puede generar una carga mental significativa. “A veces es más estresante lidiar con los niños en casa que con el jefe”, afirma. La presencia de múltiples estímulos en el entorno doméstico puede dificultar la concentración y aumentar la sensación de ansiedad.

Doble carga

Según el farmacéutico, esta doble carga explica por qué muchas madres y padres manifiestan sentirse agotados constantemente: “Después del trabajo, comienza el trabajo de verdad. Ir a la oficina se convierte, en cierto modo, en un descanso frente a la dura realidad de la vida familiar”.