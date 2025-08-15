La peligrosa fiebre del moreno: adolescentes obsesionados con el índice UV arriesgan su piel por un bronceado “perfecto”
Los dermatólogos se echan las manos a la cabeza
Ser joven es querer vivir el verano al máximo… pero hay tendencias que asustan incluso a los expertos. Y esta vez, la última fiebre entre centennials está tan de moda como en la lista negra de los dermatólogos: mirar el índice UV para saber cuándo el sol “pega más fuerte”… y lanzarse a broncearse sin miedo.
No hablamos de protegerse, sino de todo lo contrario. “Si el índice UV está por encima de 3, cancelo todo para irme a la toalla”, confesaba sin tapujos una usuaria de TikTok. Y no está sola: cada vez más adolescentes confiesan que buscan las horas de radiación más alta para “ponerse morenos más rápido”.
Bronceado a cualquier precio
Las redes sociales han hecho su parte. Las fotos con piel dorada, las frases como besada por el sol y los vídeos de influencers tostándose al mediodía han creado un ideal que muchos jóvenes quieren imitar. El problema, según los expertos, es que ese tono dorado no es sinónimo de salud, sino una reacción de defensa de la piel frente a una agresión solar.
La franja entre las 12 y las 16 horas es la más peligrosa, con radiación capaz de provocar quemaduras, manchas y daños en el ADN de la piel. “Ni el protector solar es un escudo invencible, y menos si no se reaplica”, avisan los dermatólogos.
Un peligro que no se ve hasta años después
El último estudio de Cantabria Labs revela que un 41% de los españoles cree que el bronceado es saludable, y otro informe señala que casi la mitad se expone al sol justo en las horas más dañinas. El problema es que las consecuencias —arrugas, manchas o incluso cáncer de piel— pueden tardar años en aparecer, por lo que la sensación de peligro desaparece.
Redes sociales: el altavoz de la moda
TikTok e Instagram están llenos de retos para lograr “marcas perfectas” de bikini o incluso vídeos donde se desaconseja usar crema solar, algo que preocupa a los expertos por la influencia que tiene en los más jóvenes. “Los algoritmos potencian estos contenidos y crean una burbuja que empuja a muchos a asumir riesgos para encajar”, explican los dermatólogos.
La lección que muchos no quieren oír
Aunque parezca menos glamuroso, la realidad es que la piel cuidada y protegida siempre será más bonita… y más sana. “El bronceado dura unas semanas, pero los daños pueden durar toda la vida”, advierten los médicos, que piden educar en hábitos solares responsables desde la adolescencia.
Porque, aunque el verano sea para disfrutar, no debería ser a costa de la salud de la piel. Y ese moreno “perfecto” que hoy luce bien, mañana podría pasar factura.
