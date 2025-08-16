Un estudio revela que las olas de calor afectan más a los hombres que a las mujeres

Con las olas de calor disparando los termómetros por encima de los 35 grados cada vez más a menudo, las altas temperaturas se han convertido en un reto para todos… pero no para todos por igual. Un nuevo estudio revela un dato curioso —y, para muchos, inesperado—: los hombres sufren más que las mujeres cuando el calor aprieta.

Investigadores de la Universidad de Zaragoza han analizado miles de datos para llegar a esta conclusión. Y lo que han encontrado es claro: durante los días de calor extremo, los hombres reportan un mayor cansancio, más bajones emocionales y una caída notable en su bienestar general. Tanto, que el sexo influye más en cómo nos afecta el calor que la edad o incluso el nivel de ingresos.

Ellas, más resistentes (y organizadas)

¿Y qué pasa con las mujeres? Según el estudio, no experimentan un cambio tan acusado en su estado de ánimo. La clave podría estar en cómo se organizan: durante los días sofocantes, tienden a adaptar su rutina y buscar momentos estratégicos para descansar o evitar el sol. Una estrategia que parece protegerlas mejor frente a los efectos negativos del calor.

Los autores del trabajo apuntan también a que, cultural y laboralmente, los hombres suelen desempeñar más trabajos al aire libre —como la construcción o la agricultura—, lo que los expone directamente a las temperaturas extremas. A eso podrían sumarse factores biológicos que aún están por investigar.

Más que una curiosidad científica

El hallazgo no es solo una anécdota para conversación de terraza: entender estas diferencias es clave para diseñar políticas de salud y prevención adaptadas a cada grupo. Si las olas de calor son ya una realidad cada verano, saber quiénes las sufren más puede marcar la diferencia entre pasar el calor… o pasarlo mal.