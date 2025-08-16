¿Y si lo ideal para adelgazar fuese consumir grasa? Esto es lo que dicen los expertos y así influye en tu metabolismo

Evitar el contenido graso podría ser más perjudicial que beneficioso para el correcto funcionamiento del organismo y más si estás buscando perder peso

Roberto González

Tirar de productos light y bajos en grasas parece la clave para perder peso, sin embargo, puede que no lo estés haciendo del todo bien si crees que desterrando todo tipo de grasas de tu dieta conseguirás estar más en forma y sentirte mejor.

Sobre ello ha hablado el médico Alexandre Olmos en un vídeo publicado en su perfil de TikTok.

"Si estás evitando las grasas para perder peso, podrías estar haciendo justo lo contrario. Durante años se ha repetido la idea de que para adelgazar hay que eliminar toda la grasa. Alimentos light, sin aceite, sin frutos secos, sin aguacate... Pero la ciencia lo ha dejado claro. Tu cuerpo necesita grasa para poder quemar grasa", indica el experto.

"Y esto es especialmente relevante si eres mujer y estás experimentando desequilibrios hormonales, inflamación o falta de energía. Eliminar la grasa puede ralentizar tu metabolismo y hacerte sentir aún peor. La grasa saludable forma parte de tus células y ayuda a que tu metabolismo funcione bien", añade.

@dr.alexandreolmos 🥑¿Evitas las grasas para adelgazar? Estás frenando tu metabolismo Sin grasa saludable, tu metabolismo se frena, tus hormonas se desajustan y aparece más ansiedad por comer. Comer grasa no te hace engordar. Te ayuda a producir hormonas, sentirte saciada y activar la quema de grasa real. 💬 ¿Tienes dudas sobre qué grasas incluir en tu alimentación diaria? Déjamelas en los comentarios. #grasas #metabolismo #saludybienestar #consejosdesalud ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

"También es esencial para producir hormonas como los estrógenos y la progesterona. Y por si fuera poco, te ayuda a sentirte saciada, evitando picos de azúcar y antojos", cuenta Olmos.

"Cuando comes muy poca grasa, tu cuerpo entra en modo reserva. Eso bloquea la quema de grasa, genera más ansiedad por comer y ralentiza tus resultados", explica.

"¿Qué grasas deberías incluir? Aguacate, aceite de coco virgen, aceite de oliva virgen extra, pescado azul como el salmón o la sardina, frutos secos naturales y semillas como las de lino o chía", aconseja el médico

TEMAS

