El miedo a la diabetes se deja para siempre en el campamento

En un rincón verde del CEAM Asturias suenan risas, balones y zumbidos de bombas de insulina. Esta pradera de Marinas (Las Regueras) está salpicada de camisetas de colores, mochilas con glucómetros y pequeños parches blancos pegados a brazos y muslos. Son 41 niños y adolescentes, de entre 7 y 17 años, que comparten algo más que juegos: todos tienen diabetes tipo 1, una enfermedad autoinmune que obliga a controlar los niveles de glucosa de por vida. Durante una semana intercambian trucos para contar hidratos de carbono, se animan a pincharse por primera vez solos y, sobre todo, descubren que su enfermedad no les impide vivir como quieren.

"Este campamento lo organizamos desde hace más de 50 años. Es educativo, pero también emocional", explica Ana Álvarez, presidenta de la Asociación de Diabéticos del Principado de Asturias (ASDIPAS), mientras vigila a un grupo que se prepara para la yincana. "Aquí aprenden a gestionar su diabetes, a ganar autonomía y a conocer a otros niños con su misma patología. Eso les quita de la cabeza la idea de que son los únicos que viven con ello".

La convivencia está guiada por 14 monitores que también tienen diabetes, además de un equipo sanitario especializado disponible las 24 horas. "Esa parte es clave –añade Álvarez– porque da tranquilidad a los padres, que a veces es la primera vez que dejan a su hijo tantos días fuera de casa desde el diagnóstico".

La diabetes tipo 1 no es solo una inyección de insulina. "Es una mochila que no puedo quitarles", resume Isolina Riaño, pediatra y directora médica del campamento. "Tienen que decidir desde que se levantan qué comerán, cuánta insulina administrarse, si harán deporte… y todo eso vigilando sus niveles de glucosa. No hay vacaciones de la diabetes, pero sí se puede aprender a que esa mochila pese lo menos posible". "Lo que más me impresiona cada año es ver cómo niños que llegaron con miedo y dependencia, en cuestión de días empiezan a tomar decisiones por sí mismos. Esa transformación no es solo médica, si no también emocional y social. Aquí les enseñamos a que ellos mandan sobre su diabetes, no al revés", añade.

Los sensores y bombas facilitan el control, reducen episodios hipoglucémicos y alivian la ansiedad asociada a las variaciones de azúcar, según las guías y estudios recientes sobre monitorización continua. Estas tecnologías no sustituyen la educación pero sí amplifican la autonomía.

En España, se diagnostican cada año entre 1.200 y 1.500 nuevos casos de diabetes tipo 1 en menores de 15 años, una cifra que convierte al país en uno de los de mayor incidencia en Europa y que explica la demanda de recursos como los campamentos educativos. Los datos y análisis científicos y de las sociedades médicas subrayan la necesidad de formar a las familias y a los profesionales que atienden a estos niños.

El debut, como llaman al diagnóstico, suele llegar sin aviso previo. Iker García, uno de los acampados con 15 años, recuerda que empezó orinando sin control y bebiendo litros de agua. "Pensaba: ‘¿Por qué a mí?’. Me daba miedo no poder hacer vida normal, pero puedes. Tienes dificultades, pero no te impide vivir igual que los demás". Lleva bomba de insulina y reconoce que el cambio le ha dado tranquilidad: "Aquí normalizamos la diabetes. Todos tenemos el mismo problema, y eso fuera no pasa".

Joel González, 17 años, fue diagnosticado con 8 y reconoce que lo más difícil fue perder el miedo a las agujas. "Creía que sería peor, pero lo he llevado bastante bien. Aquí aprendes cosas que no te enseñan ni en el hospital, como trucos con la bomba o formas de contar hidratos". Algunos, como Cristian Fernández, conviven con la diabetes desde antes de tener recuerdos. "Me diagnosticaron con 15 meses. No me limita en nada. En el campamento aprendí a contar raciones, algo que antes no sabía hacer. Ahora puedo calcular por mí mismo sin depender siempre de mis padres".

La escena diaria en el campamento mezcla revisiones de glucosa con carreras de relevos. Los monitores llaman a los niños para comprobar niveles antes de cada actividad física, y la merienda incluye fruta, pan y explicaciones improvisadas sobre cuántos hidratos contiene cada alimento. Los más pequeños miran a los mayores con admiración. "Cuando debutas, piensas que es lo peor del mundo. Luego ves a otros que han pasado por lo mismo y te das cuenta de que puedes seguir haciendo todo lo que te gusta", dice Candela Garrido, de 9 años.

En los brazos, pequeños parches circulares miden la glucosa en tiempo real. En la cintura, discretos dispositivos liberan insulina. Candela lo cuenta como si hablara de un videojuego: "Solo me pincho una vez a la semana para cambiar el sensor. Antes me pinchaba seis veces al día". Aquí aprendió a manejar hipoglucemias y a no tener miedo a los aparatos. Adriana Herrera, de 10, también ha hecho las paces con su bomba: "Al principio, pensé que era lo peor que me podía pasar, pero me acostumbré. Ahora, para mí la bomba es como un amigo que me ayuda a estar mejor". En un momento de descanso, varias bombas empiezan a pitar a la vez. "Cuando pita una bomba, no sabes si eres tú o cualquiera de aquí", bromea Adriana entre risas.

Los monitores, muchos de ellos jóvenes con diabetes, ejercen un papel doble: cuidan y educan. Para Pablo Álvarez, 23 años, que pasó de acampado a monitor, la decisión fue devolver lo que recibió. "Yo estuve aquí años y sentí que tenía que devolverlo. Ver a los pequeños admitir sus miedos y superarlos es lo que me empuja a seguir todos los veranos". Pablo recuerda noches de alarmas que parecen no parar, pero también mañanas en las que un niño calcula por fin su bolus –dosis– sin dudar. "Son momentos que dan sentido a seguir ayudando y poniendo tu pequeño grano de arena en el proyecto".

El campamento es también un homenaje vivo a quienes lo impulsaron. Ana María Martín explica que su familia siempre ha estado vinculada a los primeros campamentos y que, aunque los tiempos y la tecnología han cambiado, el objetivo permanece: enseñar a vivir con la diabetes sin que la enfermedad se convierta en un obstáculo para crecer. "Lo fundamental es que haya gente que se implique, porque sin organización esto no se sostiene", dice con firmeza.

Fuera del campamento, la España sanitaria avanza a distinto ritmo en el acceso a sensores y bombas. Algunas comunidades han extendido la financiación de sistemas de monitorización continua, lo que ha reducido hipoglucemias en los niños y adolescentes beneficiados. Aun así, la equidad en el acceso sigue siendo un reto. Los profesionales del campamento insisten en que la tecnología debe ir acompañada de educación y apoyo psicológico para que su impacto sea real y sostenido en el tiempo.

Para las familias, el alivio que supone dejar a un hijo en un entorno experto y cariñoso no tiene precio. "Al llegar, les pedimos a los niños que nos den sus móviles para poder separarlos y que sus padres puedan olvidarse de su azúcar durante unos días. Si sus hijos están aquí con nosotros, pueden estar tranquilos", comenta Ana Álvarez. El equipo pide a las familias que mantengan ese aprendizaje en casa para no regresar a hábitos de sobreprotección que impidan la autonomía conseguida. "Que no sigan controlando todo 24 horas al día; que permitan que sus hijos experimenten y aprendan", concreta Álvarez como uno de los objetivos más importantes para ellos.

La pediatra Isolina Riaño destaca, además, la importancia del apoyo emocional. "La diabetes obliga a tomar decisiones constantes; la carga psicológica puede ser alta. Aquí trabajamos también ese aspecto, y es clave para el futuro. Si los niños salen con más seguridad, será más fácil que cuiden de sí mismos cuando sean adultos".

Al caer la tarde, cuando las sombras de los pinos se alargan y el olor a merienda queda en el aire, los niños se sientan en círculo y comparten lo aprendido. Se cuentan miedos, trucos y anécdotas; se aconsejan unos a otros sobre cómo explicar su diabetes a un profesor o a un compañero que no entiende. "Antes, me daba vergüenza hablar sobre cómo me sentía; ahora, lo cuento sin problema", confesaba Adriana, que, como muchos, vuelve a casa con nuevas herramientas.

El campamento, concluye Ana Álvarez, no borra la enfermedad, pero la sitúa en su sitio: "La diabetes deja de ser el centro y pasa a ser parte de la vida". Las amistades, el conocimiento y las herramientas que se llevan son la mejor inversión para que la diabetes sea una compañía bien gestionada.