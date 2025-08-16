No te salen más granitos por comer chorizo o chocolate, esto es lo que estás haciendo mal
Un problema que se tiene, sobre todo, en la adolescencia
Si crees que por comer chorizo o chocolate te van a salir más granitos, deberías saber que estás equivocado, una dermatóloga te explica lo que estás haciendo mal.
El acné es un problema que, afecta, sobre todo, durante la adolescencia, aunque también se da en otros periodos de la vida. La dermatóloga Ana Molina explica que "no se trata de comer alimentos concretos, sino que es una tendencia alimentaria".
Es decir, sí te saldrán si tienes una alimentación muy rica en ultraprocesados y grasas saturadas pero, "no porque un día comas chocolate o comas chorizo vas a tener acné, el problema es que sea tu alimentación habitual, pues vas a tener esos brotes continuamente y vas a empeorar mucho".
Esto también se aplica al exceso de azúcares, lácteos y algunos suplementos, como los que tomamos para ir al gimnasio.
La dermatóloga Ana Molina advierte sobre el uso de esponjas en la rutina de higiene diaria, señalando que no son necesarias y, de hecho, pueden ser contraproducentes. "Las esponjas, más que ayudar, tienden a acumular bacterias y pueden irritar la piel", explica, destacando que muchos expertos en dermatología no las recomiendan.
Además, aclara que no es necesario frotar con fuerza ni usar las manos de forma agresiva. "Basta con lavar las zonas donde realmente se necesita —como las axilas, los genitales o los pies, donde puede haber más sudor o mal olor—. Para el resto del cuerpo, permitir que el jabón se deslice con la espuma es más que suficiente".
Espuma
Molina también desmonta otro mito común: que cuanta más espuma hace un gel, mejor limpia. "La espuma no es sinónimo de limpieza. Aporta una sensación agradable, sí, pero pensar que más espuma equivale a mayor eficacia es un error. Es una visión muy simplificada del proceso de limpieza", concluye.
