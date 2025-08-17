Los 10 hábitos que pueden regalarte años de vida (y de calidad)

Vivir más no siempre significa vivir mejor… pero con pequeños cambios en tu rutina puedes conseguir ambas cosas. Así lo confirma un estudio con más de 350.000 personas seguido durante trece años: tus hábitos pesan más que tus genes en tu longevidad.

El secreto está en adoptar rutinas sencillas pero constantes que cuiden tu cuerpo y tu mente. Aquí tienes los diez imprescindibles que la ciencia respalda para sumar salud, bienestar… y años:

1. Llena tu plato de fibra.

Legumbres, verduras y cereales integrales no solo mejoran la digestión: regulan la glucosa, bajan el colesterol malo y protegen tu corazón.

2. Frutas y verduras cada día.

Tres raciones de vegetales y dos de frutas aportan antioxidantes que frenan el envejecimiento celular.

3. Aceite de oliva, tu oro líquido.

Reduce hasta un 30% el riesgo cardiovascular y protege tu memoria.

4. Cena temprano.

Al menos dos horas antes de dormir para mejorar tu metabolismo y descansar mejor.

5. Activa tu vida íntima.

Sí, también cuenta: una sexualidad satisfactoria favorece la salud cerebral.

6. Agua como bebida estrella.

Dos litros al día hidratan, ayudan a controlar el peso y alejan problemas metabólicos.

7. Ejercicio regular.

Media hora de caminata rápida a diario fortalece corazón, cerebro… y hasta fomenta nuevas neuronas.

8. Conéctate con la naturaleza.

Pasear por la playa o el bosque reduce el estrés y eleva tus defensas.

9. Apaga el móvil.

Menos redes sociales, más salud mental y mejor descanso.

10. Cuida tus relaciones.

Los lazos sólidos alargan la vida y amortiguan el estrés.

Y no olvides el descanso reparador: irte a la cama y levantarte a la misma hora, y apostar por alimentos ricos en triptófano para estimular serotonina y melatonina, es clave para un sueño de calidad. Porque, al final, vivir más es maravilloso… pero vivir bien, todavía más.