¿En qué consiste la regla de los 5 segundos del chupete? El hábito que podría poner en riesgo a tu bebé
La pediatra Lucía Galán explica los riesgos que pude entrañar este simple gesto para tu bebé
¿Has oído hablar de la regla de los 5 segundos? Muchos creen que, cuando algo cae al suelo y lo recoges antes de contar 5 no se contamina con las bacteria que pueda haber. Pero, ¿tiene esto algún trasfondo científico?
¿Cómo aplica si hablamos del chupete de tu bebé? Para arrojar luz sobre este mito, Lucía Galán, pediatra, ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que explica los riesgos que poner este sencillo gesto en práctica puede entrañar para tu bebé.
"Si se cae el chupete al suelo y está menos de 5 segundos en el suelo, no se contamina y entonces se le puede volver a dar al bebé. Lo siento, pero no, esto es un mito, no es verdad. Se puede contaminar igualmente", indica la experta.
"Y eso de chuparlo tú en la boca y luego volver a dárselo al bebé para limpiarlo, digamos que donde esté agüita y jabón, mejor. Los chupetes se lavan con agua y jabón", añade Galán.
"Se dejan secar y para adentro otra vez. Y ya está", señala la pediatra. Lo que sí hay que tener claro es que, "la regla de los cinco segundos es un mito", concluye.
