Cuerpo, mente y ánimo reviven al ritmo de la bailoterapia

La música comienza a sonar, los primeros acordes marcan el ritmo y, poco a poco, los cuerpos se ponen en marcha. No hay coreografías exigentes ni pasos complicados. Tampoco importa si uno sabe bailar o no. Lo esencial es moverse, disfrutar, desconectar y disfrutar del verano. Esto es la bailoterapia, una práctica que aúna el ejercicio físico con el bienestar emocional, y que en Oviedo ha encontrado un espacio vivo y acogedor gracias al trabajo de Amador Valdés y los centros sociales del Ayuntamiento.

La bailoterapia combina movimientos de baile con dinámicas aeróbicas, adaptadas a todos los niveles. Su objetivo no es solo mantener el cuerpo activo, sino también liberar tensiones, mejorar el ánimo y fomentar la socialización. Amador Valdés, profesor de baile desde 1995, fue quien ideó y desarrolló esta actividad en Oviedo tras participar en un proyecto impulsado por una asociación de mujeres.

En un principio buscaban un baile en pareja pero, ante la falta de participantes suficientes, Valdés adaptó los pasos a una modalidad individual, creando una forma de ejercicio accesible, divertida y libre de dependencias. "La bailoterapia es individual, y no dependes de nadie. Si te fatigas, te sientas. Si puedes girar, giras. Cada uno la adapta a sus capacidades", explica en el transcurso de una sesión en el parque del Campillín.

Valdés, que ha participado en congresos a nivel nacional y compitió durante años junto a su pareja, sostiene que lo fundamental en aquellos que enseñan la disciplina es la formación continua. "Estás siempre aprendiendo: aparecen nuevos estilos, ritmos, técnicas… Hay que estar al día con las tendencias musicales y con lo que funciona a la hora de conectar con la gente". En sus clases –que se desarrollan en plazas, parques o centros sociales–, las sesiones siguen una dinámica progresiva. Comienzan con calentamientos suaves y van ganando intensidad, para terminar, si es posible, con una fase de relajación. Pero lo más importante es la flexibilidad: "Escucho mucho a la gente. Me piden canciones, estilos… y yo intento que se lo pasen bien. Al final, es su hora, su espacio".

Anny Romero, especialista en medicina de familia, destaca que "la bailoterapia mejora la salud física y mental, favorece la coordinación, la fuerza y el bienestar emocional, y es apta para todas las edades y condiciones físicas". Añade la doctora Romero que "es fundamental adaptar la intensidad y duración de las sesiones a las capacidades de cada persona para evitar lesiones y maximizar beneficios".

Los beneficios físicos de esta práctica son evidentes: mejora la resistencia cardiovascular, incrementa la movilidad, fortalece músculos y ayuda a mantener un peso saludable. Sin embargo, Valdés subraya un elemento más profundo: "El componente emocional y psicológico es igual de importante. Aquí se crea comunidad. La gente queda antes de clase, toma un café, charlan… luego hacen la sesión y muchos se van a hacer algo juntos. Esta actividad les da una razón para salir de casa, para prepararse, para verse con amigos. En muchos casos, es lo que les anima a continuar".

Para algunas personas, especialmente aquellas que han sufrido pérdidas, la bailoterapia ha sido una herramienta de autoayuda para salir del aislamiento. "He visto transformaciones personales reales. Gente que estaba muy apagada tras la pandemia o tras la pérdida de una pareja, que no salía, y que gracias a la música y al grupo han vuelto a recuperar la energía y las ganas de ver la vida con otros ojos", comenta.

Durante el verano, las sesiones al aire libre cobran especial protagonismo. Se anuncian a través de folletos, redes sociales o incluso por WhatsApp, en grupos gestionados por el propio Valdés, que informa de cambios por lluvia o nuevas ubicaciones. A las clases acuden personas de todas las edades, desde adolescentes hasta nonagenarios. Cómo Oliva Fernández, que con 92 años se mueve con una vitalidad que desmiente su edad. "Para mí, el ejercicio y el baile lo son todo. Lo hago por salud, y también porque me hace feliz. Siempre se lo recomiendo a todo el mundo. Amador es único". Esta mujer ovetense es un ejemplo de que la edad no es un impedimento para bailar, sino más bien una motivación para seguir haciéndolo.

Aunque el público es mayoritariamente femenino, cada vez más hombres se animan a participar. Jorge Velázquez, de origen peruano, descubrió la actividad casi por casualidad. "Un día vi gente bailando en un parque y me acerqué. Pensé que era algo privado, pero me dijeron que me podía unir. Desde entonces vengo siempre que puedo". Jorge tiene claro lo que le aporta la bailoterapia: "Es una forma de sentirme vivo. El ejercicio físico evita el estancamiento, tanto físico como mental. No se trata de bailar perfecto, sino de dejarse llevar por la música y disfrutar con el grupo. Estar activo es fundamental para no marchitarse".

La diversión y el bienestar emocional son dos de los grandes motores que atraen a nuevas personas. Eva Feijóo, otra participante habitual, admite que no se le da bien bailar, pero no le importa: "Aquí no hay que tener vergüenza. Yo seguro que lo hago peor que muchos, pero salgo de la clase con un ánimo increíble. Me siento nueva y me ayuda mucho a disfrutar de mis vacaciones". Descubrió la actividad gracias a una amiga y, aunque no siempre puede asistir por motivos laborales, intenta ir siempre que puede: "La serotonina se activa, te ríes un montón… esto debería formar parte de la rutina semanal de todo el mundo".

Para Marichi Sánchez, la música fue el anzuelo. "Vivo cerca del centro social y siempre escuchaba la música. Un día me acerqué, y desde entonces no he dejado de venir. Es una actividad que me ayuda a salir de la rutina. Vuelvo a casa muy relajada y hasta duermo mejor. Esto transmite muchísima alegría".

Ese clima de compañerismo y desinhibición es parte del secreto. En un entorno donde no se juzga y donde cada uno se mueve a su ritmo, la conexión entre los asistentes se vuelve auténtica. La vergüenza desaparece con los primeros compases, y la idea de "no saber bailar" se diluye cuando el objetivo no es ejecutar una coreografía perfecta, sino dejarse llevar. "Esto no es un concurso de baile", dice Jorge. Y añade: "Lo importante es moverse, mantenerse activo y disfrutar. Y eso lo puede hacer cualquiera".

Valdés lo resume así: "Venimos a pasarlo bien, a hacer ejercicio y a desconectar. Durante la sesión, nos metemos en una especie de burbuja. Hay chistes, buen rollo, compañerismo… Y eso se nota en el ambiente. Hay gente que me dice que se siente en familia". Y en tiempos de estrés, aislamiento y pantallas, esa hora y media semanal donde cuerpo y mente se sincronizan puede ser la mejor medicina.

Bailar para vivir mejor. Esa es, al final, la esencia de la bailoterapia. Y en Oviedo, gracias al trabajo incansable de Amador Valdés, cada vez son más las personas que, sin importar su edad o nivel, se animan a dar ese primer paso. Porque, cuando el cuerpo se mueve, la vida también.