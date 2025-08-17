El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

Alexandre Olmos explica los riesgos de no ver a un profesional si se tienen estos síntomas

El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

Roberto González

"Podrías tener apendicitis si sentiste dolor en la parte baja del abdomen". Así de contundente se muestra Alexandre Olmos, médico internista sobre los síntomas que podrías experimentar si te duele esta zona del cuerpo y la patología que podrías padecer.

"Es una de esas cosas que pensamos que nunca nos va a pasar, hasta que nos pasa. Y si no la detectamos a tiempo, puede volverse muy grave. La apendicitis es la inflamación del apéndice, una bolsita que encontramos en la primera parte del intestino grueso", cuenta el médico.

"Se encuentra en la parte inferior derecha del abdomen. Lo que pasa es que cuando se infecta, si no se trata puede reventar y causar una infección muy grave llamada peritonitis", añade.

@dr.alexandreolmos ⚠️ ¿Dolor abajo a la derecha del abdomen? Podría ser apendicitis No lo ignores… podría volverse grave muy rápido. 📍 El dolor suele empezar en el ombligo y baja hacia la derecha. 🤢 Se acompaña de náuseas, pérdida de apetito y fiebre. 🚨 Y si se revienta, la infección puede ser muy peligrosa. No tomes antiinflamatorios por tu cuenta y no esperes a ver si se pasa. Ve a urgencias y detectarlo a tiempo puede evitar una cirugía. 📌 Guarda este vídeo y compártelo. Y si quieres aprender más sobre cómo cuidar tu salud 👉 sígueme. #Apendicitis #SaludUrgente #DolorAbdominal #ConsejosDeSalud #Bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

¿Cómo reconocerla?

"El dolor empieza por el ombligo y se va hacia abajo a la derecha. También podemos presentar náuseas, vómitos, falta de apetito, fiebre alta, mucha dificultad para caminar y estirarse debido al dolor. Si tienes estos síntomas, no tomes antiinflamatorios por tu cuenta y mucho menos los ignores", advierte.

Noticias relacionadas y más

"Ve cuanto antes a urgencias. Actuar rápido puede evitarte una cirugía de emergencia", recalca.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
  4. Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
  5. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  6. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego
  7. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  8. El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

Sánchez propone un gran pacto de Estado para mitigar la emergencia climática

El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Feijóo apuesta por prohibir el burka y el niqab en espacios públicos pero no el velo

Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto

Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto

Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto

Somiedo: las llamas brotan cerca de Caunedo y obligan a cortar la carretera de El Puerto

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

Detenido un tren Alvia Pamplona-Madrid entre Garínoain y Tafalla (Navarra) por una avería en la catenaria

El Sporting, con todo ante el Córdoba: entran Gaspar, Smith y tres del filial

El Sporting, con todo ante el Córdoba: entran Gaspar, Smith y tres del filial

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza

Manifestantes israelíes bloquean autopistas para exigir un acuerdo por los rehenes en Gaza
Tracking Pixel Contents