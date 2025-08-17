El dolor abdominal que no deberías ignorar y que podría estar relacionado con una grave enfermedad

"Podrías tener apendicitis si sentiste dolor en la parte baja del abdomen". Así de contundente se muestra Alexandre Olmos, médico internista sobre los síntomas que podrías experimentar si te duele esta zona del cuerpo y la patología que podrías padecer.

"Es una de esas cosas que pensamos que nunca nos va a pasar, hasta que nos pasa. Y si no la detectamos a tiempo, puede volverse muy grave. La apendicitis es la inflamación del apéndice, una bolsita que encontramos en la primera parte del intestino grueso", cuenta el médico.

"Se encuentra en la parte inferior derecha del abdomen. Lo que pasa es que cuando se infecta, si no se trata puede reventar y causar una infección muy grave llamada peritonitis", añade.

¿Cómo reconocerla?

"El dolor empieza por el ombligo y se va hacia abajo a la derecha. También podemos presentar náuseas, vómitos, falta de apetito, fiebre alta, mucha dificultad para caminar y estirarse debido al dolor. Si tienes estos síntomas, no tomes antiinflamatorios por tu cuenta y mucho menos los ignores", advierte.

"Ve cuanto antes a urgencias. Actuar rápido puede evitarte una cirugía de emergencia", recalca.