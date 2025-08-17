Longevidad consciente para un envejecimiento saludable: vivir hasta los 120 años puede estar en nuestras manos

La búsqueda de una vida larga y plena ha sido una constante en la historia de la humanidad. En la era actual, los avances científicos y médicos han transformado radicalmente nuestra comprensión del envejecimiento, abriendo nuevas vías para no solo extender la duración de la vida, sino también para mejorar su calidad. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida al nacer se situaba en el año 2023 en 86,3 años para las mujeres y en 81,1 años para los hombres. Para 2063, se estima que para las mujeres podría ser de 95 años y superior a 92 en el caso de los hombres. Algunos estudios sugieren que vivir hasta los 120 años podría ser biológicamente posible. Ante este horizonte, promover un envejecimiento saludable se vuelve imprescindible: no se trata solo de vivir más, sino de vivir mejor, enriqueciendo cada año con salud, propósito y bienestar.

Longevidad consciente: vivir más y mejor está en nuestras manos / LNE

La huella del tiempo es moldeable.

Cada vez que la Tierra completa una vuelta alrededor del Sol, todos sumamos un año más. Sin embargo, el paso del tiempo no deja la misma huella en todos los cuerpos. Dos personas pueden tener exactamente la misma edad cronológica –es decir, el número de años transcurridos desde su nacimiento– y, sin embargo, presentar edades biológicas muy distintas. Esta última se refiere al estado funcional y de salud real del organismo, y puede entenderse también como la acumulación de daños asociados al envejecimiento. La diferencia entre ambas tiene implicaciones reales sobre cómo vivimos y envejecemos. Lo más esperanzador es que la edad biológica no está determinada únicamente por el calendario, sino que es moldeable. Podemos influir en ella, ralentizar el proceso de envejecimiento e incluso rejuvenecer funcionalmente, si adoptamos hábitos saludables y sostenibles. Así, no es descabellado afirmar que una persona de 60 años cronológicos puede tener una edad biológica de 40. La clave está en cómo cuidamos nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro entorno. Porque envejecer no es solo cuestión de tiempo, sino también de elecciones.

Doce procesos cruciales.

El envejecimiento es un proceso biológico complejo, y la ciencia ha logrado identificar los principales mecanismos que lo explican. Estos se conocen como los "Hallmarks of Aging" o señales distintivas del envejecimiento. Se trata de doce procesos fundamentales (en cuya descripción ha tenido un protagonismo relevante el catedrático de la Universidad de Oviedo Carlos López-Otín) que contribuyen al deterioro funcional del organismo y aumentan la vulnerabilidad a enfermedades a medida que envejecemos. Comprender estos procesos no solo permite explicar por qué envejecemos, sino también identificar estrategias para ralentizar el deterioro y promover una longevidad saludable. La investigación actual se centra en cómo intervenir sobre estos mecanismos para preservar la funcionalidad del organismo durante más tiempo. Lo más alentador es que muchos de estos mecanismos pueden ser modulados por nuestros hábitos diarios, lo que convierte al estilo de vida en una herramienta poderosa para influir directamente en cómo envejecemos.

Ante todo, moverse.

El ejercicio físico es la intervención "anti-aging" con mayor respaldo científico, ya que activa el músculo –considerado el "órgano de la juventud"– para producir mioquinas, moléculas que actúan como hormonas y benefician a múltiples sistemas del cuerpo: mejora la energía celular, reduce la inflamación, protege el ADN, regula el metabolismo y fortalece el cerebro. Previene más de 25 enfermedades asociadas a la edad, mejora la salud cardiovascular, mantiene la función de órganos y eleva el bienestar psicológico. Mantenerse activo físicamente –caminar, bailar, practicar yoga o simplemente moverse con regularidad– es esencial, pero resulta aún más efectivo cuando se incluye ejercicio de fuerza y de cardio adaptado a cada etapa vital. Del mismo modo, estimular la mente con lecturas, juegos, aprendizaje de idiomas o nuevas tecnologías nos ayuda a preservar la agilidad mental.

Importa mucho comer bien.

La alimentación desempeña un papel fundamental en el envejecimiento saludable, y la dieta mediterránea –rica en verduras, frutas, legumbres, pescado azul y aceite de oliva virgen extra– se ha consolidado como una aliada poderosa gracias a sus efectos antiinflamatorios y antioxidantes. Priorizar la comida real, apostando por productos frescos de mercado en lugar de opciones industrializadas de supermercado, es clave. Evitar los ultraprocesados, especialmente aquellos con envases llamativos y listas interminables de ingredientes, protege no solo nuestra salud metabólica, sino también nuestros mecanismos celulares más profundos. Las frutas y verduras aportan antioxidantes, fibra y vitaminas esenciales. Las grasas saludables –especialmente los omega-3 presentes en pescado azul de pequeño tamaño como las sardinas, el aceite de oliva virgen extra, las nueces y las semillas– ayudan a reducir la inflamación y favorecen la salud cardiovascular y cerebral. Las proteínas magras, como el pescado, el pollo o los huevos, son fundamentales para preservar la masa muscular y prevenir la sarcopenia. Los alimentos fermentados, como el yogur o el kéfir, fortalecen el sistema inmunológico al promover una microbiota equilibrada, mientras que las especias y hierbas aromáticas ofrecen propiedades antiinflamatorias naturales. Además, cocinar con atención y cariño convierte la alimentación en un acto consciente que nutre tanto el cuerpo como el alma.

Suplementos con criterio.

Con la edad, el cuerpo pierde eficiencia en funciones clave como la reparación celular y la producción de energía, mientras que los alimentos actuales ofrecen menos nutrientes debido a la agricultura intensiva y el procesamiento. Por eso, la suplementación, cuando se basa en evidencia científica, puede ser una aliada poderosa en el camino hacia una longevidad activa. Compuestos como los precursores de NAD⁺ (NMN o NR), la coenzima Q10, los omega-3 y la vitamina D, entre otros, han demostrado beneficios en la protección celular, la función mitocondrial y la reducción del estrés oxidativo. Pero su uso debe estar siempre guiado por profesionales, adaptado al perfil del paciente e integrado en un estilo de vida saludable.

Salud social, salud cerebral.

El entorno social también influye. Somos seres sociales por naturaleza. Mantener relaciones sociales activas y significativas es un potente elixir para la longevidad. Pasar tiempo con amigos y familiares, participar en actividades comunitarias o incluso unirse a un grupo de voluntarios son opciones con impacto positivo. No podemos pasar por alto el descanso ni la gestión del estrés, dos pilares clave para la salud cerebral. En la vorágine diaria, el estrés actúa como un enemigo silencioso, y aprender a manejarlo mediante técnicas como la meditación, la respiración o simplemente dedicando tiempo a un hobby relajante es esencial. Dormir bien tampoco es opcional: durante el sueño profundo, el cerebro activa el sistema glinfático, una red de canales que funciona como un sistema de "limpieza" cerebral que elimina toxinas y residuos. Este proceso no solo restaura la energía, sino que protege la función cognitiva y reduce el riesgo de neurodegeneración.

Longevidad consciente.

Estos pilares –alimentación, movimiento, descanso, gestión emocional y suplementación– conforman la base de una longevidad activa y consciente. A ellos se suman el propósito vital, las relaciones humanas y el acto de entregarse a los demás, elementos que fortalecen los vínculos sociales, reducen el estrés, refuerzan el sistema inmunológico y contribuyen al bienestar emocional. No obstante, para vivir más y mejor, es esencial alejarse de los hábitos que deterioran silenciosamente la salud: el tabaco, el alcohol, las drogas y la exposición a tóxicos ambientales, disruptores endocrinos y campos electromagnéticos. Estos factores alteran funciones vitales del organismo y aceleran el envejecimiento. En contraposición, el contacto regular con la naturaleza actúa como un potente regenerador físico y emocional.

Cuidar y cuidarse.

En definitiva, la longevidad saludable no es fruto del azar, sino el resultado de nuestras elecciones cotidianas. Es una inversión consciente en nuestra calidad de vida y en la de quienes nos rodean. Aunque no podamos alcanzar la inmortalidad, sí podemos vivir con plenitud, propósito y alegría. Como dijo Carl Sagan, "somos polvo de estrellas reflexionando sobre estrellas". Y cuidar de nosotros mismos es, en esencia, honrar ese milagro cósmico que somos.