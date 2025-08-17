Esto es lo que tienes que hacer si se te abren los callos entrenando en el gimnasio

¿Se te han abierto los callos cuando estabas entrenando en el gimnasio? Pues no te preocupes, es algo muy común, tal y como explica la farmacéutica de Tik Tok Infarmarte.

Aquí lo más importante es que cicatricen cuando antes. Para ello, "primero limpia la herida, lávalos con agua y jabón, nada de agua oxigenada ni alcohol".

Después, "recortas la piel muerta con unas tijeras limpias, pero no arranques la piel. Mantén la herida húmeda con una pomada cicatrizante". En el mercado hay un montón, pero una de las más vendidas es la blastoestimulina.

"Puedes dejarla cicatrizar al aire o si te molesta puedes cubrirla con un apósito estéril", señala que, el último consejo es el que menos gusta, "no entrenes con la herida abierta, espero unos días a que cicatrice".

La presencia de moho en los alimentos es algo bastante frecuente. Sin embargo, muchas personas tienden a simplemente retirar la parte visible afectada y consumir el resto, pensando que está en buen estado. Aunque estas manchas puedan parecer inofensivas, el moho en los alimentos puede generar diversos problemas de salud, desde molestias digestivas hasta enfermedades más graves con exposiciones prolongadas, como daños renales e incluso cáncer.

El popular farmacéutico de TikTok, conocido como @farmaceuticofernandez, ha explicado en uno de sus vídeos por qué no se deben consumir alimentos con moho, especialmente en productos como el pan o las frutas de textura blanda. El vídeo comienza con una frase común entre quienes intentan evitar el desperdicio: "Tiene moho, pero qué más da, lo quito y me lo como, que la comida no se puede tirar". A esto, el farmacéutico responde con claridad: "Nada de eso, lo estás haciendo mal. Alimentos como el pan o la fruta no se deben aprovechar si tienen moho, hay que desecharlos por completo".

A continuación, explica el motivo: "Algunos tipos de moho generan micotoxinas, unas sustancias tóxicas que pueden extenderse más allá de la zona visible del moho, infiltrándose en el interior del alimento. Si las consumes, podrías intoxicarte".

Advertencias

Estas advertencias no son exageraciones. Las micotoxinas son compuestos tóxicos producidos por determinados mohos que pueden desarrollarse en una gran variedad de alimentos como cereales, frutas secas, frutos secos o especias. Pueden aparecer tanto antes como después de la cosecha, durante el almacenamiento, y proliferan especialmente en ambientes cálidos y húmedos. Además, muchas micotoxinas son químicamente estables, lo que significa que pueden permanecer en los alimentos incluso después de ser procesados.