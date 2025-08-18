Insuficiencia venosa crónica: más que un problema estético
Esta afección médica, que empeora con el calor, provoca pesadez, hinchazón y dolor en las piernas, por eso es necesario un tratamiento especializado para mejorar la circulación y prevenir complicaciones
La insuficiencia venosa crónica es una alteración en el retorno de la sangre desde las piernas al corazón. Sus síntomas incluyen pesadez, hinchazón, calambres, hormigueo, dolor y aparición de varices. En verano, el calor dilata las venas y puede empeorar la sintomatología, haciendo más evidentes las molestias y la inflamación.
La IVC no solo puede asociarse a varices visibles, sino también a otras patologías como el linfedema —acumulación de líquido por fallo del sistema linfático— o el lipedema —depósito anómalo de grasa en piernas—, que pueden agravar el cuadro clínico. Por ello, no debe considerarse un simple problema estético, sino una condición médica que requiere valoración y tratamiento especializado.
En Cardialis abordamos la insuficiencia venosa crónica mediante técnicas mínimamente invasivas, que permiten tratar las varices sin pasar por quirófano y sin necesidad de ingreso hospitalario. También realizamos esclerosis de arañas vasculares y ofrecemos recomendaciones personalizadas para aliviar síntomas, mejorar la circulación y prevenir complicaciones.
Detectar y tratar a tiempo la IVC es fundamental para mejorar la calidad de vida y evitar que el problema progrese. El cuidado vascular es salud, y el verano es un buen momento para prestarle atención
