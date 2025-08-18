Insuficiencia venosa crónica: más que un problema estético

La insuficiencia venosa crónica es una alteración en el retorno de la sangre desde las piernas al corazón. Sus síntomas incluyen pesadez, hinchazón, calambres, hormigueo, dolor y aparición de varices. En verano, el calor dilata las venas y puede empeorar la sintomatología, haciendo más evidentes las molestias y la inflamación.

La IVC no solo puede asociarse a varices visibles, sino también a otras patologías como el linfedema —acumulación de líquido por fallo del sistema linfático— o el lipedema —depósito anómalo de grasa en piernas—, que pueden agravar el cuadro clínico. Por ello, no debe considerarse un simple problema estético, sino una condición médica que requiere valoración y tratamiento especializado.

En Cardialis abordamos la insuficiencia venosa crónica mediante técnicas mínimamente invasivas, que permiten tratar las varices sin pasar por quirófano y sin necesidad de ingreso hospitalario. También realizamos esclerosis de arañas vasculares y ofrecemos recomendaciones personalizadas para aliviar síntomas, mejorar la circulación y prevenir complicaciones.

Detectar y tratar a tiempo la IVC es fundamental para mejorar la calidad de vida y evitar que el problema progrese. El cuidado vascular es salud, y el verano es un buen momento para prestarle atención