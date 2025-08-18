salud

Insuficiencia venosa crónica: más que un problema estético

Esta afección médica, que empeora con el calor, provoca pesadez, hinchazón y dolor en las piernas, por eso es necesario un tratamiento especializado para mejorar la circulación y prevenir complicaciones

La doctora Miriam Linares

La doctora Miriam Linares / Cedida a LNE

La insuficiencia venosa crónica es una alteración en el retorno de la sangre desde las piernas al corazón. Sus síntomas incluyen pesadez, hinchazón, calambres, hormigueo, dolor y aparición de varices. En verano, el calor dilata las venas y puede empeorar la sintomatología, haciendo más evidentes las molestias y la inflamación.

La IVC no solo puede asociarse a varices visibles, sino también a otras patologías como el linfedema —acumulación de líquido por fallo del sistema linfático— o el lipedema —depósito anómalo de grasa en piernas—, que pueden agravar el cuadro clínico. Por ello, no debe considerarse un simple problema estético, sino una condición médica que requiere valoración y tratamiento especializado.

 En Cardialis abordamos la insuficiencia venosa crónica mediante técnicas mínimamente invasivas, que permiten tratar las varices sin pasar por quirófano y sin necesidad de ingreso hospitalario. También realizamos esclerosis de arañas vasculares y ofrecemos recomendaciones personalizadas para aliviar síntomas, mejorar la circulación y prevenir complicaciones.

Detectar y tratar a tiempo la IVC es fundamental para mejorar la calidad de vida y evitar que el problema progrese. El cuidado vascular es salud, y el verano es un buen momento para prestarle atención

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El fuego penetra en el corazón de Asturias, evacuadas más de 100 personas del refugio de Collado Jermoso en Picos y medio centenar en Brañagallones (Caso)
  2. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  3. Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid
  4. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  5. El fuego arrasa los Picos de Europa: 'Están dejando que se queme todo
  6. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  7. Morante de la Puebla no llega a Gijón y ya tiene como sustituto a un torero que causó impacto en Madrid
  8. Los incendios siguen fuera de control: evacuados dos pueblos de Cangas del Narcea ante el avance del fuego

VII Trofeo "Comarca de la Sidra" de tiro con arco

VII Trofeo "Comarca de la Sidra" de tiro con arco

Piloña venera al asturcón este sábado en el Sueve

Piloña venera al asturcón este sábado en el Sueve

Virus ARN: mutación y amenaza constante

Virus ARN: mutación y amenaza constante

Insuficiencia venosa crónica: más que un problema estético

Insuficiencia venosa crónica: más que un problema estético

El Ayuntamiento prioriza la accesibilidad en las obras de infraestructuras

El Ayuntamiento prioriza la accesibilidad en las obras de infraestructuras

La izquierda de Talavante triunfa en tarde toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón

La izquierda de Talavante triunfa en tarde toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón

La izquierda de Talavante triunfa en tarde toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón (vídeo)

La izquierda de Talavante triunfa en tarde toreo caro de Pablo Aguado para cerrar la feria taurina de Gijón (vídeo)

Un acto de "justicia y reparación": los restos del líder socialista José Barreiro vuelven a Asturias en octubre

Un acto de "justicia y reparación": los restos del líder socialista José Barreiro vuelven a Asturias en octubre
Tracking Pixel Contents