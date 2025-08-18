Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para mejorar tu sistema inmune

Seguro que conoces a alguien que se enferma de forma muy seguida, es normal y en mi caso conozco a muchas, por eso te voy a decir la receta de zumo Verde que les suelo recomendar para subir sus defensas y evitar que se enfermen de forma tan seguida.

Y no solo eso, mejora su digestión, reduce la inflamación, favorece la calidad de la piel y aumenta su energía.

Este zumo VA a llevar, 1 hoja de kale Rica en antioxidantes y vitamina c, 1 zanahoria, tiene betacarotenos que protegen la piel y las mucosas, 1 trozo pequeño de jengibre, potente antiinflamatorio y antibacteriano, 1 cucharadita de cúrcuma que reduce la inflamación y protege contra infecciones, 1 pizca de pimienta negra para aumentar la absorción de la cúrcuma, 1 puñado de espinacas ricas en vitamina c que van a reforzar tu sistema inmunológico, 1 taza de agua de coco contiene electrolitos naturales que van a ayudar a mantener el cuerpo hidratado.

Zumo de 2º limón es alcalinizante y VA a mejorar la absorción de los nutrientes.

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora, bébetelo por la mañana y empieza el día con 1 refuerzo natural para tu sistema inmune.

