Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para mejorar tu sistema inmune

La receta que no te puede faltar su quieres que tus defensas estén al cien por cien

Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para ayudar a tu sistema inmune

Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para ayudar a tu sistema inmune

Roberto González

Seguro que conoces a alguien que se enferma de forma muy seguida, es normal y en mi caso conozco a muchas, por eso te voy a decir la receta de zumo Verde que les suelo recomendar para subir sus defensas y evitar que se enfermen de forma tan seguida.

Y no solo eso, mejora su digestión, reduce la inflamación, favorece la calidad de la piel y aumenta su energía.

Este zumo VA a llevar, 1 hoja de kale Rica en antioxidantes y vitamina c, 1 zanahoria, tiene betacarotenos que protegen la piel y las mucosas, 1 trozo pequeño de jengibre, potente antiinflamatorio y antibacteriano, 1 cucharadita de cúrcuma que reduce la inflamación y protege contra infecciones, 1 pizca de pimienta negra para aumentar la absorción de la cúrcuma, 1 puñado de espinacas ricas en vitamina c que van a reforzar tu sistema inmunológico, 1 taza de agua de coco contiene electrolitos naturales que van a ayudar a mantener el cuerpo hidratado.

@dr.alexandreolmos Seguro conoces a alguien que se enferma todo el tiempo… Yo también, por eso hoy te traigo la receta de un jugo verde que recomiendo siempre para subir defensas y evitar resfriados. Y lo mejor es que no solo refuerza el sistema inmune, también mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía. 📌 Ingredientes: 🥬 1 hoja de kale – llena de vitamina C y antioxidantes. 🍊 1 naranja – refuerza tu inmunidad. 🥕 1 zanahoria – protege la piel y las mucosas. 🫚 1 trozo pequeño de jengibre – potente antiinflamatorio. ✨ 1 cdita de cúrcuma + 1 pizca de pimienta negra – combinación perfecta contra la inflamación. 🍏 ½ manzana verde – fibra y antioxidantes para tu digestión. 🥥 1 taza de agua de coco – electrolitos naturales. 🍋 Jugo de ½ limón – ayuda a absorber mejor los nutrientes. 🌀 Licúa todo y bébelo en la mañana para empezar el día con energía y reforzar tu sistema inmune. 💾 Guarda este video para cuando lo necesites y compártelo con alguien que se enferme seguido. ¡Sígueme para más consejos de salud que realmente funcionan! #jugoverde #jugosdetox #detox #alimentossaludables #alimentacion #salud ♬ sonido original - dr.alexandreolmos

Zumo de 2º limón es alcalinizante y VA a mejorar la absorción de los nutrientes.

Mezcla todos los ingredientes en la licuadora, bébetelo por la mañana y empieza el día con 1 refuerzo natural para tu sistema inmune.

Guarda este video y compártelo con alguien que necesite fortalecer sus defensas.

Noticias relacionadas y más

Sígueme para aprender a mejorar tu salud con más consejos como este

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Los incendios forestales se complican en Asturias: el fuego amplía su frente, amenaza joyas naturales y desaloja la Cordillera
  2. Froilán, a tope en el Aquasella
  3. El fuego arrasa los Picos de Europa y los turistas abandonan Cabrales: 'Están dejando que se queme todo
  4. El día que anocheció por la tarde: los satélites de la NASA muestran el humo cubriendo Asturias
  5. Este es el sabroso producto que se pesca por las noches en la ría de Avilés
  6. Colas en Lidl por este pequeño electrodoméstico que venden a un precio de risa
  7. El Oviedo dispara en tres frentes del mercado: cierra a Bailly y aprieta por Dendoncker y Javi López
  8. Indignación en el aeropuerto de Asturias por la cancelación del primer vuelo a Madrid

Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez: “El karma ha actuado”

Gloria Camila estalla contra Kiko Jiménez: “El karma ha actuado”

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Chus Mateo, sobre su salida del Real Madrid: "Mis jugadores no me hicieron la cama, rotundamente no"

Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para mejorar tu sistema inmune

Mejora la digestión, reduce la inflamación y aumenta la energía: el zumo que debes tomar para mejorar tu sistema inmune

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Irene Montero pide a Sánchez decretar el nivel 3 de emergencia: "El Gobierno debe tomar el control"

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

Lanzamientos de videojuegos de la semana: del estreno de Black Myth: Wukong en Xbox a un nuevo Delta Force

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

El 60 por ciento de la superficie terrestre del mundo ya se encuentra en estado crítico

Maite Galdeano vuelve a la carga y señala a Kiko Jiménez como responsable de la infidelidad: "Que mi hija quede mal y él de víctima, se acabó"

Maite Galdeano vuelve a la carga y señala a Kiko Jiménez como responsable de la infidelidad: "Que mi hija quede mal y él de víctima, se acabó"

Hazte con la colección de libros de LA NUEVA ESPAÑA sobre la sidra asturiana: un viaje por este patrimonio de la humanidad

Hazte con la colección de libros de LA NUEVA ESPAÑA sobre la sidra asturiana: un viaje por este patrimonio de la humanidad
Tracking Pixel Contents