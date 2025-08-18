Purificación Saavedra, responsable de Salud Mental de la Consejería: "Uno de los grandes focos de malestar emocional son las relaciones"

Purificación Estrella Saavedra Pose (Santiago de Compostela, 1972) es la responsable del servicio de Planificación en Salud Mental de la Consejería de Salud del Principado. Especialista en psicología clínica, ha trabajado en siete de las ocho áreas sanitarias de Asturias. En los últimos meses, ha estado centrada en el impulso del Pacto por la Salud Mental, firmado el pasado 23 de julio por el Gobierno regional y 60 entidades públicas y privadas que representan a todos los sectores de la sociedad.

-¿Qué es el Pacto por la Salud Mental?

-El pacto significa poner encima de la mesa el compromiso de todos y cada uno de nosotros para mejorar la salud mental de la gente. Todos y todas podemos ser sanadores o patologizadores. Y luego poner por delante el respeto a los derechos de las personas con discapacidad psicosocial, que muchas veces se nos olvidan. Ellos son los verdaderos protagonistas de sus vidas.

-¿Cuáles son ahora mismo las principales fuentes de malestar emocional? Quizá hay tres o cuatro focos principales...

-Los mayores focos de malestar emocional tienen que ver con lo que se llama los determinantes sociales de la salud: pobreza, precariedad, falta de oportunidades educativas, falta de acceso a recursos en igualdad de condiciones con los demás…, así como las experiencias vitales y los estilos de vida, entre otros. Pero si tuviese que centrarme en una, lo haría en las relaciones. Las relaciones con los demás, con uno mismo, con la tecnología, con los compañeros de trabajo, con mi propia capacidad de esfuerzo, con mi propia capacidad de parar y cuidarme… Las relaciones son una fuente de malestar, y también de sanación.

-Pero esto de las relaciones no es nuevo en la historia de la humanidad…

-Las relaciones no son nada nuevo, pero los contextos socioculturales hacia los que hemos ido derivando sí son, en parte, novedosos. Y son unos contextos en los que los sistemas de cuidados y de apoyo familiar, social y vecinal están en crisis. Somos seres cada vez más individualistas, tenemos menos apoyos y entonces es mucho más difícil crecer y desarrollarnos con salud.

-La demanda de autonomía personal tiene efectos positivos y negativos...

-Estamos recurriendo cada vez más a lugares institucionales o administrativos para que nos apoyen en situaciones vitales que antes se resolvían en el entorno, en la paternidad, en la maternidad, en las relaciones con los iguales. La sociedad actual está dificultando que los chavales se relacionen juntos en un parque, o en un club social; o que las mamás y los papás, cuando tengan dudas de qué hago con la pataleta de mi crío, le pregunten a su propia madre. Estamos en una sociedad que dificulta esas relaciones más intensas de todos los días que te ayudan en tu propio desarrollo y a afrontar las dificultades.

-Y eso, ¿en qué medida puede resolverlo una acción de una administración pública, como el Principado?

-Una persona sola, una administración sola, no puede hacer nada. Pero sí puede poner el problema encima de la mesa, desarrollar y apoyar iniciativas para que todo el tejido comunitario encuentre su sentido en mejorar los entornos. Creo muchísimo en el entorno local para mejorar la salud de la gente: en lo local, en el movimiento asociativo, en las entidades… Por eso la fórmula más eficaz puede ser un pacto social como el que hemos lanzado. Es una maravilla todo lo que se ha trabajado en el Foro de la Salud Mental y en el Pacto por la Salud Mental, lo mucho que ha empujado todo el movimiento asociativo. Y, luego, las familias, las personas, girando la mirada hacia los demás.

-Habla usted de las relaciones y luego hay que mirar a las no-relaciones, a la soledad como fuente de malestar…

-Cierto. Se hablaba de soledad no deseada y se identificaba con gente mayor, pero lo cierto es que tenemos a los jóvenes más solos que nunca. Están relacionándose a través de una serie de tecnologías de la información y de la relación que para algunas cosas son muy útiles; pero luego, a la hora de la verdad, se encuentran muy solos también, porque todo tiene su cara A y su cara B. Puedes tener muchas relaciones que no sean significativas o que no aporten valor o incluso que detraigan valor... Veo chavales con relaciones superficiales, poco personales y que van cambiando. Ese núcleo de amigos que tenías de toda la vida; ese volver de la carrera y encontrarte de nuevo con los amigos del instituto; ese tener problemas, discusiones o distanciamientos, pero que se gestionaban entre iguales… Ese núcleo duro cada vez lo es menos.

-Hay un impacto muy fuerte de las redes sociales. ¿O les estamos echando culpas que realmente no tienen y así nos quedamos tranquilos todos?

-Probablemente haya un poco de las dos cosas. Las redes sociales no dejan de ser un instrumento, pero quienes las utilizan son las personas. Cuando una persona joven utiliza una red social, tiene que haber un adulto que supervise y enseñe a usarla. Tenemos chavales usando redes sociales por debajo de las edades permitidas, y los señores y señoras que construyen esas redes sociales lo hacen con unos algoritmos que van a intentar que te enganches, porque ellos tienen que ganar dinero. Ya se sabe eso de que, cuando algo es gratis, es que el producto eres tú. Desde la Consejería de Salud se entrevistó a más de mil personas para ver qué necesitaban para mejorar su bienestar. Preguntó a jóvenes, adolescentes, familias, comunidad educativa, universidad… La mayoría de los chicos y chicas pedían espacios en los que poder estar juntos.

-Se habla mucho del malestar emocional de los jóvenes. ¿Es el sector más preocupante o simplemente el más visible?

-La población que más patología mental tiene es siempre la gente mayor, pero nos olvidamos. Nos fijamos más en los jóvenes. ¿Por qué? Porque ha habido un incremento en la demanda de atención para chavales, tanto pública como privada, que antes no se veía. Tenemos unas pautas de crianza y de socialización de los jóvenes que no están ayudando a que sean personas más resilientes, más capaces de afrontar ciertas dificultades. Lo ves en distintos ámbitos: educación, familias… Les cuesta más tolerar la frustración, les cuesta más aburrirse, les cuesta más atender… Y luego estamos patologizando, poniendo etiquetas diagnósticas, a problemas del día a día. Me contaba una compañera médica de un centro de atención primaria que había atendido a las cuatro de la mañana a un adolescente, no recuerdo si chica o chico, llorando, porque le había dejado su novio o novia. Y eso era una atención urgente. Ningún profesional, aunque sea el mejor psicólogo clínico, psiquiatra o enfermera, va a poder solventar eso. Este tipo de demandas implican un uso inadecuado de los servicios sanitarios, que ni pueden ni deben dar respuesta a ese tipo de dificultades.

-¿En qué medida contratar más psiquiatras y más psicólogos puede resolver los problemas?

-Los psiquiatras y los psicólogos clínicos no van a resolver los problemas de la gente. Pueden ayudar a determinadas personas con determinadas patologías y con determinadas dificultades. Pero si duplicamos la red pública de Salud Mental, vendrán pacientes que ahora mismo está en la privada. Y si la multiplicamos por diez, vamos a seguir teniendo problemas. Una cosa es atender a gente y otra cosa es que los problemas de esas personas reúnan criterios para constituir un diagnóstico de salud mental.

-Entonces, ¿qué se puede hacer?

-Una cuestión importante es trabajar en las familias, en los colegios, en los ayuntamientos, para que las personas no estén tan solas, para que tengan espacios donde estar juntas; en las empresas, para que no haya situaciones de acoso laboral o de no desconexión del trabajo; o para que las mujeres no tengan que ejercer un doble rol y soportar la presión de un exceso de cuidados familiares… Eso no puede resolverlo el sistema sanitario y es nuevamente una cuestión que tiene que estar en el ámbito social.

-Pero si hay más psiquiatras o psicólogos sí puede evitarse que un paciente sea visto cada tres o cuatro meses…

-En la red de Salud Mental hay varios circuitos en función de la gravedad de los pacientes. La problemática más grave requiere normalmente multidisciplinariedad. No sólo te ve un psiquiatra, no sólo te ve un psicólogo clínico; están incorporados trabajo social, terapia ocupacional, enfermería especialista... Hay recursos asistenciales más intensos, algunos de 24 horas, otros en régimen de día. Son nuestras comunidades terapéuticas, nuestros hospitales de día. Hay incluso equipos de tratamiento asertivo que atienden en la comunidad a la gente con trastorno mental grave… En cualquier caso, el esfuerzo que estamos haciendo en los últimos años por reforzar la Red de salud Mental es el mayor que se ha hecho nunca. Entre el 2024 y este 2025 se habrán contratado 90 profesionales nuevos. En 2013, había 41 especialistas en psicología clínica, mientras que a día de hoy somos alrededor de 110.

-Pero los plazos…

-Esas consultas cada tres o cuatro meses vienen a reflejar esa avalancha de demanda de malestares diversos, a veces cristalizados en trastornos de ansiedad o depresivos, a los que no damos abasto porque la red de Salud Mental no se concibió para todo ello. Muchos de esos malestares no constituyen un trastorno mental, pero por prudencia no se les da el alta y la red asistencial se colapsa. En todo caso, en los casos graves hay intervención intensiva, multidisciplinar, a domicilio, seguimiento telefónico... Cuando hay gravedad, ahí se va a darlo todo, claro…

-¿Cómo valora el panorama de los suicidios e intentos de suicidio? ¿Es tan alarmante como parece?

-La estadística de suicidios consumados en Asturias en los últimos 30 o 40 años es una línea prácticamente plana. Pero en franjas de edad en las que hay unos números absolutos tan pequeños, que un año haya un suicidio en menores resulta estadísticamente muy llamativo. El déficit que tenemos en Asturias, y que tienen todas las comunidades autónomas, es la vigilancia de los intentos. Desde el Ministerio de Sanidad se ha puesto en marcha un grupo de trabajo para construir un sistema común. Es clave mejorar la vigilancia de los intentos, sobre todo en personas jóvenes, lo que nos permitirá trabajar en la prevención de manera más eficiente.

-¿Resulta fácil discernir el intento de suicidio real del simple hecho de llamar la atención?

-Muchas personas que intentan suicidarse o que muere por suicidio no quieren realmente morir, sino dejar de sufrir. Discernir entre unas realidades y otras no resulta fácil. Los expertos recomiendan no hablar de llamadas de atención, porque esa expresión ha llevado en algunas ocasiones a subestimar intentos en personas que estaban intentando comunicar una situación de extremo sufrimiento y terminaron en un acto suicida. Conviene erradicar lo de la llamada de atención.

-¿Cómo ve el panorama de los centros educativos?

-El ámbito escolar es un ámbito privilegiado. Los críos pasan más tiempo con sus compañeros y profesores que en ningún otro sitio. Es un espacio fantástico para desarrollar iniciativas de educación para la salud. La figura del profesor es clave: conoce a sus alumnos, sabe cuál tiene una situación familiar más vulnerable, cuál se agobia más porque tiene exámenes... Los profesores siempre han acompañado a los chavales con muchísima competencia, sin necesidad de ser psicólogos ni trabajadores sociales. Sería importantísimo que el profesorado recupere la confianza en su capacidad para acompañar y apoyar a sus alumnos y alumnas. Y también construir entornos educativos seguros, colaborativos, menos competitivos, en los que los chavales se apoyen, resuelvan conflictos, desarrollen capacidades... Pero comprendo que los profesores están pasándolo mal.

-Hay muchos alumnos con eso que se llama "necesidades especiales"...

-Tenemos una inflación de diagnósticos y de búsqueda de tratamientos. Y volvemos a hacer lo mismo: depositar en el ámbito sanitario cuestiones que el ámbito sanitario no sabe solucionar. Se habla de niños hiperactivos, de asperger... La epidemiología nos dice que esos incrementos de prevalencia en los diagnósticos no son posibles. Sin embargo, es cierto que las aulas son cada vez más diversas, más inclusivas, pero también tienen más diversidad funcional, cultural, más dificultades de integración... Y los profesores necesitan algún tipo de ayuda para ser ese elemento clave que pueden llegar a ser.