Dieta baja en FODMAP: el secreto para decir adiós al vientre hinchado (y sentirte ligera de verdad)
La nueva aliada de las celebrities para evitar gases y digestiones pesadas
¿Eres de las que terminan la cena con la tripa inflada como un globo? Pues puede que hayas encontrado tu salvación. La dieta baja en FODMAP se ha convertido en el gran secreto para quienes luchan contra la hinchazón, los gases y el temido vientre abultado. No es magia, es ciencia: se trata de reducir ciertos alimentos que irritan el intestino y apostar por otros mucho más amables con tu digestión.
Una dieta que no es para todo el mundo
Eso sí, no todas deberían lanzarse sin pensar. Los expertos recuerdan que la dieta FODMAP está indicada sobre todo en casos de intolerancias alimenticias o síndrome de intestino irritable. Antes de empezar, lo mejor es pasar por la consulta del digestivo.
Un estudio del hospital Vall d’Hebron de Barcelona lo confirma: esta forma de alimentación puede aliviar tanto como un prebiótico los molestos síntomas del gas intestinal. Eso sí, mantenerla a largo plazo puede afectar a tu microbiota, por lo que conviene hacerlo con seguimiento médico.
Los alimentos “enemigos” de tu tripa plana
Apunta bien, porque algunos de los ingredientes más de moda están en la lista negra:
- Verduras como cebolla, ajo, alcachofa, espárragos, coliflor o repollo.
- Frutas como manzana, pera, sandía, melocotón o aguacate (sí, sentimos decírtelo).
- Lácteos como leche, yogur, nata o helados.
- Legumbres como guisantes, habas o alubias.
- Otros caprichos como el hummus (al menos en grandes cantidades).
¿Por qué? Porque contienen azúcares fermentables que tu organismo no digiere bien y acaban generando gases y malestar.
¿Y qué puedes comer entonces?
La buena noticia es que no se trata de una dieta restrictiva eterna, sino de aprender a conocer tu cuerpo y darle lo que necesita. De hecho, muchas personas logran mantener un equilibrio: limitan ciertos alimentos en exceso, pero disfrutan de pequeñas cantidades sin problema.
En definitiva, la dieta baja en FODMAP es como ese vestido negro básico que nunca falla: discreta, eficaz y siempre a tu favor cuando quieres sentirte mejor. Y lo mejor de todo: puede que te devuelva lo que tanto deseas… una tripa deshinchada y unas digestiones mucho más ligeras.
