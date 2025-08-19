Esta es la fruta que odian los farmacéuticos y que puede hacer que el medicamento sea tóxico

¿Sabías que hay una fruta que odian los farmacéuticos porque puede hacer que el medicamento sea tóxico?

Pues sí, y lo cuenta el canal de Tik Tok Infarmarte, señalando que "el pomelo o toronja que interacciona con muchos fármacos haciendo que aumenten peligrosamente sus efectos secundarios".

¿Y por qué ocurre? "Porque el pomelo contiene furanocumarinas que inhiben una enzima que se llama CYP3A4. Esta enzima se encarga de metabolizar muchos fármacos y cuando está inhibida por el zumo de pomelo aumenta la concentración de fármaco y con ella los efectos secundarios del medicamento".

Y es que, "en algunos casos puede hacer que el medicamento se vuelva tóxico".

La farmacéutica pone como ejemplo los "fármacos antihipertensivos como el verapamilo que pueden dar taquicardia e hipotensión, ansiolíticos como el diazepam que den mareos y sedación prolongada, algunos fármacos para el colesterol como la torvastatina que den cefaleas, toxicidad hepática o radiomelisis, o inmunosupresores como la ciclosporina que junto al zumo de pomelo aumenten la inmunosupresión y den toxicidad hepática y renal".

La elección del tipo de magnesio adecuado dependerá del uso que le quieras dar. Para orientarte, la farmacéutica Claudia L. Vega y su equipo comparten en TikTok las mejores opciones según cada caso.

Por ejemplo, el óxido de magnesio es el que menos calidad tiene y el que peor se absorbe, con una absorción que apenas alcanza entre el 4% y el 10%. Además, suele ser el menos tolerado por el sistema digestivo, razón por la cual se emplea principalmente como laxante.

Otro tipo es el citrato de magnesio, que aunque tampoco se absorbe en gran medida —aproximadamente un 16%—, resulta útil para mejorar el tránsito intestinal, apoyar la función muscular y aliviar la fatiga.

El malato de magnesio cumple funciones muy parecidas al citrato, especialmente en la recuperación muscular y la reducción del cansancio. Sin embargo, su tasa de absorción es algo mayor, situándose entre el 25% y el 30%.

Absorción

Finalmente, el bisglicinato de magnesio es la forma con mejor absorción, llegando hasta un 60%, y también es la que mejor se tolera a nivel gastrointestinal. Sus beneficios incluyen favorecer la recuperación muscular, disminuir la ansiedad y el estrés, y mejorar la calidad del sueño. Por estas razones, Claudia y su equipo lo consideran la opción más recomendable.