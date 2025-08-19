El gran dilema del ibuprofeno: por qué tomarte “uno y medio” de 400 no es lo mismo que un comprimido de 600

Seguro que lo has escuchado en tu farmacia, en la sobremesa con amigos o incluso lo has visto en TikTok: desde que el ibuprofeno de 600 solo se dispensa con receta, muchas personas han optado por hacer “matemáticas caseras” y tomar un comprimido y medio de 400 para llegar a la misma dosis. Pero, ¿funciona realmente? La respuesta es clara: no es lo mismo.

No todo es matemática pura

A simple vista, parece lógico: 400 + 200 = 600. Pero el problema es que las pastillas no son calculadoras. El principio activo —el ibuprofeno en sí— no siempre está distribuido de forma homogénea en el comprimido. Esto significa que, al partir la pastilla, puedes estar tomando 250 mg en un trozo y 150 en otro. ¿El resultado? Que ese “uno y medio” podría acabar siendo en realidad 650 o 550 mg.

El recubrimiento, otro detalle importante

Además, muchas tabletas de ibuprofeno vienen con un recubrimiento especial que protege el estómago. Al romperlas, alteras esa capa y facilitas que aparezcan irritaciones o molestias digestivas. Vamos, que al final lo que parecía un truco práctico puede jugarte una mala pasada.

¿Y qué dicen los estudios?

Antes de que se limitara la venta del ibuprofeno de 600, se realizaron comparativas y la conclusión fue sorprendente: el ibuprofeno de 400 tiene prácticamente el mismo poder analgésico que el de 600, pero con muchos menos efectos secundarios. En otras palabras: alivia igual, pero es más amable con tu organismo.

El efecto placebo, nuestro peor enemigo

Eso sí, hay un factor curioso: a veces pensamos que, como 400 “suena a menos”, nos va a doler más o va a tardar más en hacer efecto. Pero lo cierto es que esa diferencia la sentimos más en la cabeza que en el cuerpo.

Así que ya lo sabes: la próxima vez que te tiente la “trampa del uno y medio”, recuerda que no solo no es lo mismo… sino que podría sentarte peor.