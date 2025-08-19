¿Sabes cuál es la planta más venenosa de Europa? Este farmacéutico te cuenta sus usos

¿Sabrías decir cuál es la planta más venenosa de Europa? Pues el farmacéutico Guille, más conocido como farmacéutico enfurecido en Tik Tok te cuenta sus usos.

Y es que, como explica, "se ha llegado a utilizar en forma de cataplasma porque quitaba el dolor a nivel local. El problema es que a veces lo quitaba para siempre".

A la hora de hablar sobre una planta, el farmacéutico dice que "seguro que estás pensando en la cicuta, pero esa solo es la más famosa. Se trata del aconito, que es este de aquí, que proviene del griego aconiton, que significa planta venenosa".

Esta planta "tiene una sustancia que se llama aconitina, que es extremadamente tóxica y puede matar en cuestión de minutos".

En el mundo de la belleza, especialmente dentro de los tratamientos estéticos, el aumento de labios es una de las intervenciones más demandadas. Sin embargo, como ocurre con muchas tendencias, han surgido alternativas caseras que prometen resultados similares sin pasar por quirófano ni gastar grandes sumas de dinero. Una de las más virales actualmente es el llamado lip cupping, una técnica casera para conseguir unos labios más voluminosos desde casa.

El farmacéutico y divulgador Álvaro Fernández (@farmaceuticofernandez), muy conocido en TikTok, ha advertido sobre los riesgos de esta práctica. “Consiste en generar un vacío sobre los labios, provocando un efecto de succión que acumula sangre en la zona”, explica en uno de sus vídeos. Esto hace que los labios se hinchen temporalmente y parezcan más carnosos, pero el método está lejos de ser seguro.

“Es una técnica con muchas contraindicaciones”, añade Fernández, señalando posibles efectos secundarios como la aparición de hematomas. De hecho, califica el lip cupping como “cero recomendable”.

¿Pero en qué consiste exactamente esta técnica? El lip cupping se basa en succionar los labios con ayuda de un objeto, creando un vacío que aumenta el flujo sanguíneo en la zona. Aunque existen dispositivos diseñados específicamente para esto, muchas personas lo han replicado con objetos caseros como vasos pequeños, tapas o frascos, lo que incrementa aún más el riesgo.

¿Cuáles son los peligros?

Aunque el resultado puede parecer atractivo al principio, los riesgos superan con creces los beneficios. El efecto es temporal y suele durar apenas unas horas, con suerte un día entero. Según la clínica estadounidense North Shore Aesthetics, esta técnica interrumpe la circulación normal de la sangre en los labios, lo que puede provocar daños en los nervios, e incluso, en casos extremos, llevar a una necrosis o amputación parcial de los labios.

A esto se suma el peligro de que el objeto utilizado (como un vaso o frasco) se rompa durante la succión, causando cortes y lesiones en labios y rostro.