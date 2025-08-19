Vapear no es menos perjudicial que fumar: el peligroso hábito que provoca desde enfermedades cardiacas a acumulación de colesterol

Muchos creen que vapear es un acto menos dañino que el tabaco. Sin embargo, estos dispositivos también entrañan riesgos para nuestra salud ya que, al igual que el tabaco, contiene nicotina, un compnente que afecta gravemente a la salud cardiovascular y ayuda a congestionar las arterias por la acumulación de colesterol.

Sobre esto ha publicado un video en su perfil de TikTok el médico Alexandre Olmos.

"Si piensas que vapear es más saludable que fumar, tienes que escuchar esto. Muchas personas piensan que vapear es una opción menos dañina, pero lo que no saben es que pueden estar afectando a su corazón más de lo que imaginan", asegura el experto.

"Lo veo cada semana en consulta, pacientes jóvenes, sin síntomas, pero con señales preocupantes en su sistema cardiovascular. El vapeador no solo contiene nicotina, que ya de por sí acelera el ritmo cardíaco y aumenta la presión arterial, sino que también contiene sustancias químicas que van a inflamar las arterias, empeorar la circulación y aumentar el riesgo de enfermedades cardiovasculares", advierte.

"Incluso puede favorecer la acumulación de colesterol en las arterias coronarias, aumentando el riesgo de infarto. La buena noticia es que cuando dejas de vapear, tu cuerpo empieza a recuperarse", añade.

"La presión arterial disminuye, tu ritmo cardíaco se estabiliza y tu corazón empieza a respirar con más libertad. Literalmente le estás quitando un peso de encima", concluye.